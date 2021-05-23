«التضامن»: تأهيل مجموعة كبيرة من المدربين للعمل ببرنامج «مودة»

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه وفقا لتوجيهات الرئاسية بإطلاق برنامج مودة للحد من معدلات الطلاق تم إعداد شبكة من المدربين من أعضاء هيئة التدريس تضم 307 أعضاء على مستوى 8 جامعات وتدريب 25 ألف طالب و75 ألف طالبة من خلال 350 عضو هيئة تدريس تم تدريبهم علي دليل مودّة في 8 جامعات على مستوى 6 محافظات، وكذلك تدريب 38 ألف مُجند بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية بجانب تدريب 17 ألف مكلفة خدمة عامة على مستوى 24 محافظة، بالإضافة إلى أنه تم إعداد شبكة من المدربين الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تنفيذ تدريبات مودة بمختلف الهيئات الشبابية على مستوى الجمهورية.

وأضاف "عثمان" أنه حرصا من المشروع على التوسّع والتطوير المستمر وبُناءً على احتياجات المتدربين التي تم رصدها، تم إطلاق برنامج تدريبي يستهدف المخطوبين والمتزوجين حديثاً، حيث يحضر الطرفان معاً، وتم إطلاق مبادرة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتطبيق البرنامج في إطار مبادرة "دكان الفرحة" لدعم الفتيات الأكثر احتياجاً، وتم تدريب 1186 فتاة وخطيبها بـ7 محافظاتً كذلك إطلاق مُبادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ذات الصلة لتدريب المخطوبين والمتزوجين حديثاً، وقد تم تدريب 1242 على مستوى 14 محافظة كذلك تم إطلاق تدريبات مودة بين الشباب المتعافي من مرض الإدمان وأُسرهم نظراً لتنامي حالات التفكُك الأسري والانفصال بينهم، وقد تم تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

ويأتي تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج "مودة " بعد وصول معدلات الطلاق لـ198 ألف و269 حالة طلاق عام 2019، الأمر الذي استدعي ضرورة البدء في وضع تدخلات تستهدف الشباب المُقبل على الزواج في المرحلة العمرية من 18 إلى 25 سنة، خاصة وأن 38% من حالات الطلاق المُسجلة كانت خلال أول ثلاث سنوات من الزواج، و15% خلال السنة الأولى، الأمر الذي أكّد على ضرورة تعريف الشباب بأُسس اختيار شريك الحياة الصحيحة، وتعريفهُم بمفهوم الزواج والحقوق والواجبات لمساعدتهم على تفادي حدوث الطلاق المبكر.