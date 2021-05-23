الأحد 23 مايو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

محافظ المنيا يشهد تفعيل خدمة توفير لقاح كورونا بالمنازل لغير القادرين (صور)

تفعيل خدمة توفير
تفعيل خدمة توفير لقاح كورونا بالمنازل

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، تفعيل الخدمة الجديدة الخاصة بتوفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين على الحركة بالمنازل.

وتفقد المحافظ سيارة الإسعاف المتنقلة والمجهزة بفريق من مديرية الصحة، ضمن التعاون الفعال بين وزارة الصحة وهيئة الإسعاف، وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا، بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة والدكتور شريف مدحت، مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا.

وقال الدكتور محمد النادي، وكيل الوزارة، إنه جرى تخصيص فرق طبية بالإدارات الصحية بالمحافظة، لتوصيل اللقاح لمنازل غير القادرين على الوصول لمراكز تلقي لقاح كورونا، إذ يقوم الراغب في طلب الخدمة بالتسجيل لطلب اللقاح على الموقع الإلكتروني للوزارة وعند وصول رسالة تأكيد له بمكان وتاريخ التطعيم ، يقوم طالب اللقاح بالتواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة ورقمه 15335،  لطلب توفيره في المنزل لظروفه الصحية التي تمنعه من الوصول لمكان اللقاح .
 

وأكد الدكتور شريف مدحت، مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، أنه تم توصيل اللقاح لأحد المواطنين بمنزله في مركز سمالوط من خلال سيارة الإسعاف المتنقلة والمجهزة لهذا الغرض.

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محافظ المنيا لقاح كورونا غير القادين الدكتور محمد نادي مديرية الصحة

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