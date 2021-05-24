5 علاجات منزلية للتخلص من «وجع الأسنان»

يعد وجع الأسنان من المشكلات الصحية المزعجة التي قد تصيبك بالعصبية وتعطيل مهام يومك، وفي بعض الأحيان، تصاب اللثة بعدوى بكتيرية تسبب تورماً ونزيفاً واحمراراً في اللثة، وتنشط هذه البكتيريا بصورة أكبر في الليل مما يزيد الإحساس بالألم.

وتعد المحافظة على صحة الفم الجيدة من الأمورالمهمة التي تستطيع القيام بها لمصلحة أسنانك ولثتك، فالأسنان الصحية ستمنحك شكلاً وشعورًا جيدًا.

وقدم الأطباء بموقع healthybuilderz الطبي بعض العلاجات المنزلية الفعالة لألم الأسنان الذي قد تجده غير عادي، بعيدًا عن الأدوية والعلاجات الكميائية.

الثوم

يعلم الجميع أن الثوم علاج منزلي قوي ضد الالتهابات الجلدية الفطرية وارتفاع ضغط الدم وحتى الجلطات ومع ذلك، لا يدرك الكثير من الناس أن الثوم يمكن أن تساعد أيضًا في التخفيف من آلام الأسنان.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مركب مسكن للألم حيث يمكنك العثور عليه في معظم الكريمات والمواد الهلامية المصممة لتخفيف آلام العضلات وتورمها، بالإضافة إلى تخفيف آلام الأسنان.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل من المشروبات التي تساهم فى تخفيف الأوجاع والآلام بالأسنان، بفضل احتوائه على مسكنات طبيعية تساهم في تحسين جودة اللثة والحفاظ على صحة الفم ككل.

الشاي الأسود

يساعد الشاي الأسود في تخفيف وجع الأسنان، حيث يمكنك استخدمه كغسول للأسنان والفم، كما أنه يساهم بشكل كبير في تقوية اللثة، وذلك وفقاً لآخر الدراسات الطبية المنشورة بمجلة «نيتشر» العلمية.

يمكنك أيضاً وضع كيس شاي دافئ ورطب على منطقة خدك بجوار السن المصاب مباشرةً، حيث يمكنك أن تبلل كيس الشاي الأسود بالماء الدافئ بمجرد أن يصبح دافئًا.

الماء والملح

يمكن استخدام الماء والملح كغسول للمضمضة في تنظيف الفم من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان، ما يقلل من فرص الإصابة بالتهابات وآلام اللثة والأسنان.