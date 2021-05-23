لأبناء المصريين بالخارج.. كل ما يخص الموقف من التجنيد

ترصد «الدستور» كل ما يتعلق بمهام اللجان العسكرية بالخارج، في حالة وجود أي من أفراد الأسرة في سن التجنيد وذلك لأبناء المصريين بالخارج وفقًا لما نشرته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

مهام اللجان العسكرية بالخارج

عند بلوغك سن الثلاثين وأنت متخلف عن التجنيد تقدم إلى قنصليتنا بالدولة المقيم بها وسدد مبلغ (588) دولار تحت حساب تسوية موقفك التجنيدى ليمكنك تجديد جواز السفر لمدة سبع سنوات وحتى بلوغك سن (44) عام. عند وصول اللجان العسكرية بالدولة المقيم بها أو بأحد الدول المجاورة تقدم لتأكيد بياناتك التجنيدية واتخاذ إجراءات استخراج شهادة المعاملة فوراً بمعرفة اللجنة. إذا كان لديك وجه حق في الإعفاء العائلي أو الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية تقدم بالأوراق التي تثبت أحقيتك في ذلك لأعضاء اللجنة العسكرية لبحثها ودراستها وعمل اللازم. بالنسبة للأفراد الذين يحملون بطاقات شخصية وبطاقات عسكرية وتخلفوا عن التجنيد وبلغوا سن الثلاثين يتم تأكيد بياناتهم ويملأ طلب تسوية الموقف التجنيدى ويدون فيه البيانات الأتية: الاسم ثلاثياً.

تاريخ وجهة الميلاد.

رقم البطاقة الشخصية وجه استخراجها.

الرقم الثلاثي لبطاقة الخدمة العسكرية.

محل الإقامة في الداخل والخارج.

أي شهادات أو نماذج سبق حصوله عليها. أفراد تقدموا بطلبات تسوية الموقف التجنيدى ولم تتأكد بياناتهم تتخذ معهم الإجراءات السابقة بالبند (أ) عد التصديق على الحكم حيث يتم تحصيل قيمة الغرامة منهم.

يصرف لهم خطابات تحدد موقفهم من التجنيد بصفة مؤقته لمدة 6 شهور لتجديد جواز سفرهم للعودة لأرض الوطن.

بعد عودة اللجنة يتم إيضاح معاملتهم ثم يتم التصديق على الحكم السابق صدوره.

يتم صرف الشهادة اللازمة وتسلم له أو ترسل للمواطن على القنصلية لتسليمها إليه بدون أى مقابل مادى لهذة الخدمة التجنيدية. في حالة عودة المواطن لأرض الوطن بعد سداد قيمة الغرامة بالقنصلية قبل إيفاد اللجان العسكرية : على المواطن التقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها لأعمال شئونها حيال عرضه على المحكمة العسكرية لمحاكمته على جريمة التخلف عن التجنيد.

بعد التصديق على الحكم وحصوله على شهادة المعاملة يتقدم إلى إدارة التجنيد والتعبئة (فرع التجنيد) بطلب استرداد قيمة الغرامة (588) دولار السابق سدادها بالقنصلية بالخارج.

تقوم إدارة التجنيد والتعبئة بمخاطبة هيئة الشئون المالية ق.م لاتخاذ إجراءات رد مبلغ الغرامة للمواطن (588) دولار.



