محافظ المنيا يفتتح عددًا من الأعمال المنتهية بتطوير كورنيش النيل (صور)

محافظ المنيا يفتتح عددًا من الأعمال المنتهية بتطوير كورنيش النيل (صور)
افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، عدد من الأعمال المنتهية بتطوير كورنيش النيل، استعدادًا لاستقبال المواطنين غدًا، والذي يعد متنفس أساسي للمواطنين من أبناء المحافظة.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات التنفيذية بالمحافظة.
وتفقد المحافظ أعمال التطوير المنتهية، وجاهزية الكورنيش لاستقبال المواطنين غدًا، لافتاً إلي أن تطوير الكورنيش وتحويله لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم من أولويات المحافظ، والذي يأتي في إطار إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.
ودعا المحافظ أهالي المنيا للاستمتاع بالكورنيش، مؤكدا أن إعادة فتح الكورنيش أمام الجمهور بعد إغلاقه بشكل جزئي، هي تجربة تخضع للتقييم المستمر، وسنعمل جميعا على نجاحها من خلال تطبيق جميع الإجراءات والضوابط لحماية المواطنين، لافتا أن وعي المواطن هو الأساس في نجاح تلك التجربة، فالكورنيش ملك لجميع المواطنين والحفاظ عليه واجب وطني ومسؤولية مباشرة من المواطنين.