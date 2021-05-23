الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يفتتح عددًا من الأعمال المنتهية بتطوير كورنيش النيل (صور)

محافظ المنيا يفتتح
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، عدد من الأعمال المنتهية بتطوير كورنيش النيل، استعدادًا لاستقبال المواطنين غدًا، والذي يعد متنفس أساسي للمواطنين من أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات التنفيذية بالمحافظة.
 

وتفقد المحافظ أعمال التطوير المنتهية، وجاهزية الكورنيش لاستقبال المواطنين غدًا، لافتاً إلي أن تطوير الكورنيش وتحويله لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم من أولويات المحافظ، والذي يأتي في إطار إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

ودعا المحافظ أهالي المنيا للاستمتاع بالكورنيش، مؤكدا أن إعادة فتح الكورنيش أمام الجمهور بعد إغلاقه بشكل جزئي، هي تجربة تخضع للتقييم المستمر، وسنعمل جميعا على نجاحها من خلال تطبيق جميع الإجراءات والضوابط لحماية المواطنين، لافتا أن وعي المواطن هو الأساس في نجاح تلك التجربة، فالكورنيش ملك لجميع المواطنين والحفاظ عليه واجب وطني ومسؤولية مباشرة من المواطنين.

محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا كورنيش النيل الكورنيش التطوير افتتاح

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