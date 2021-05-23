الأحد 23 مايو 2021
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لايف ستايل

السلطات الأميركية تدقق في تقارير عن إصابات بالتهاب عضلة القلب لدى شباب تلقوا لقاح كورونا

القلب
القلب

أعلنت السلطات الصحية الأميركية إنها تدقق في عدد محدود من التقارير عن إصابات بالتهاب عضلة قلب لدى فئات عمرية صغيرة ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع عدم وجود صلة واضحة مثبتة في الوقت الحالي.

وذكرت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن ثمة "تقارير قليلة نسبيا عن التهاب عضلة القلب" في المقام الأول لدى المراهقين والشباب بعد جرعات من لقاحات فايزر وموديرنا.

وأفاد المصدر: أن "معظم الحالات تبدو خفيفة، ومتابعتها جارية"، مضيفا أن الحالات شملت أكثر ذكورا حصلوا على الجرعة الثانية.

ولم تنشر الوكالة معلومات مفصلة عند عدد التقارير أو أعمار المتضررين.

وأضافت مراكز السيطرة على الأمراض "في إطار أنظمتنا للمراقبة، لم تختلف معدلات تقارير التهاب عضلة القلب بعد التطعيم عن المعدلات الأساسية المتوقعة".

وبدأت الولايات المتحدة في منتصف الشهر الحالي السماح للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
 

الأعراض

إذا كنت تُعاني حالة خفيفة من التهاب عضلة القلب أو كان الالتهاب في المراحل المبكرة، فقد لا تُعاني أي أعراض، أو قد تكون أعراضك خفيفة، مثل ألم في الصدر أو ضيق في النفس.

في الحالات الخطيرة، تتنوع علامات التهاب عضلة القلب وأعراضه وفقًا لسبب المرض. وتتضمن الأعراض والعلامات الشائعة لالتهاب عضلة القلب ما يلي:

ألم الصدر

نظم القلب غير الطبيعية والسريعة (اضطراب نظم القلب)

ضيق في التنفس، في أثناء الراحة أو أثناء ممارسة النشاط البدني

احتباس السوائل وتورم الساقين، والكاحلين، والقدمين

الإرهاق

علامات وأعراض أخرى دالة على العدوى الفيروسية، مثل الصداع، أو آلام الجسم، أو آلام المفاصل، أو الحمى، أو التهاب الحلق، أو الإسهال.

واشنطن عضلة القلب لقاح كورونا السلطات الصحية الأميركية كورونا عضلة قلب موديرنا فايزر

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