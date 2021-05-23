الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أول ضحايا فتح الشواطئ.. البحث عن جثة شاب لقى مصرعه غرقًا في الإسكندرية

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في مياة بحر العجمي، غرب محافظة الإسكندرية، عقب صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح الشواطىء والحدائق والمتنزهات وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة تفشي الجائحة الثالثة من فيروس كورونا.


تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من قوة تأمين الشواطئ، بوقوع حالة غرق لشاب بشاطئ السلام العجمي.


على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة، رفقة فريق الإنقاذ النهري ومجموعة من الغطاسين إلى موقع الشاطئ،
وقيام قوات الإنقاذ النهري بالبحث عن جثته، حيث تبين أنه غرق أمس، بشاطئ العجمى، بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

 
وبفحص البيانات، تبين أن الجثة لشاب يدعى أحمد من قرية قطور، بمحافظة الغربية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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