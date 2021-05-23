السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر الوحيدة التي يحق لها التدخل في شئوننا

وجه السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، الشكر لمصر رئيسًا وشعبًا وحكومة على ما قدمته للقضية الفلسطينية وما قدمته من دعم الشعب الفلسطينى قبل النكبة وبعدها وحتى الآن، قائلًا: "نرى أنه لا يمكن لأى دولة أن تتدخل فى شئوننا إلا مصر، لأنها صاحبة تاريخ معنا فى الوقوف بجانبنا".

وأضاف خلال حوار فى برنامج "آخر النهار" مساء اليوم الأحد مع الدكتور محمد الباز، أن فلسطين كانت فى حالة استنفار كامل شعبيًا ودبلوماسيًا، وكان هذا الاستنفار فى مصر أيضًا شعبًا وحكومة، حيث إن الشعب المصرى كان يتابع لكل ما يجرى فى فلسطين بصفة عامة والقدس المحتلة خاصة وحى الشيخ جراح وغزة وغيرها من مناطق الضفة الغربية، وأيضًا كان هناك تضامن واسع فى العواصم العربية الكبرى وعواصم العالم.