الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد طرح «سينرجي» للبرمو الدعائي.. تعرف على قصة فيلم «ماما حامل»

ماما حامل
ماما حامل

طرحت شركة «سينرجي فيلمز» عبر حسابها الرسمي على «انستجرام» منذ قليل البرومو الرسمي لفيلم «ماما حامل» استعدادا لعرضه سينمائيا على أن يعرض 2 يونيو المقبل. 

تجسد ليلى علوي دور أم للفنانين حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة آخرى في إطار من الكوميديا الاجتماعية، وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامي مغاوري.

يشارك في بطولة العمل بجانب ليلى علوي الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام والفنان حمدي الميرغني، من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد، وإنتاج شركات "سينرجى فيلمز ونيوسينشرى ومصر العالمية". 

ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض في ٢ يونيو، صناع عمل فيلم ماما حامل «ماما حامل» من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشري ومصر العالمية وسينرجي فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع دولار فيلم وأفلام أورينت، وتتولى MAD Solutions المهام التسويقية للفيلم. ويشهد الفيلم عودة ليلى علوي للسينما بعد فترة غياب طويلة منذ تقديمها فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" قبل 5 سنوات، وكان فريق عمل الفيلم قد أعلن عن الانتهاء من آخر مشاهد الفيلم في منتصف شهر رمضان الماضي ورفع المخرج محمود كريم شعار فركش للعمل.

قصة الفيلم تدور حول أسرة من طبقة أرستقراطية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاوري وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، وعن شخصية الفنانة ليلى علوي فهي تقدم دور أم للفنانين حمدي الميرغني ومحمد سلام وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى والفيلم بشكل عام يعتمد علي الفنتازيا ويشارك فيه بجانب ليلي علوي كل من بيومي فؤاد حمدي الميرغني ومحمد سلام ومحمد ثروت وهدى الإتربي ونانسي صلاح واخرين وضيوف شرف كثر. 

https://www.instagram.com/_u/synergyfilmsegy/?utm_source=ig_embed&ig_rid=e3a9230b-8ad6-49cd-8198-2c1c4ca2b89d&ig_mid=17E1BD54-656E-402C-995F-6C68EF5E9635

ليلى علوي التواصل الاجتماعي حمدي الميرغني بيومي فؤاد دور العرض سينرجي فيلمز محمد ثروت سامي مغاوري شركة سينرجي

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