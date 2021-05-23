«العامة للبترول»: 10.5 مليار لاستكمال إنشاء 29 مستودعا في الموازنة الجديدة

كشف المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، عن تصميم مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة 2021/2022 مبلغ 10.5 مليار جنيه مخصصة لاستكمال إنشاء 29 مستودع جديد بسعة تخزينية تبلغ نحو 32 مليون برميل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لاستكمال مناقشة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة وكذلك للسنة المالية 2021/2022.

وأشار عز الرجال إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على عدة نشاطات داخل الهيئة منها تصدير وقود الطائرات وتكوين السفن بالوقود وتصدير الغاز، مشيرا إلى أن الجائحة تسببت فى خفض أسعار الغاز عالميا، قائلا: "ولن نصدر الغاز بالخسارة، وبالتالى هناك موارد دولارية تأثرت خلال الجائحة"، لافتا إلى إن غالبية المؤشرات تعود تدريجيا بشكل طبيعى.

واستعرض أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، مشروع موازنة الهيئة أمام لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أنه تم تقدير سعر برميل خام برنت بمشروع الموازنة بنحو 60 دولار، مقابل 65 دولار للبرميل بموازنة العام المالى الجارى.

كما لفت أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، إلى أن تلك التقديرات يتم وضعها بمشروع الموازنة العامة للدولة بناءً على دراسات وافية وبالتنسيق الكامل مع وزارة المالية، مضيفا أنه تم تحميل مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة بنحو 25 مليار جنيه فروق عملة بدلا من 20 مليار جنيه خلال موازنة العام الجارى 2020/2021.