الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«العامة للبترول»: 10.5 مليار لاستكمال إنشاء 29 مستودعا في الموازنة الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، عن تصميم مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة 2021/2022 مبلغ 10.5 مليار جنيه مخصصة لاستكمال إنشاء 29 مستودع جديد بسعة تخزينية تبلغ نحو 32 مليون برميل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لاستكمال مناقشة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة وكذلك للسنة المالية 2021/2022.

وأشار عز الرجال إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على عدة نشاطات داخل الهيئة منها تصدير وقود الطائرات وتكوين السفن بالوقود وتصدير الغاز، مشيرا إلى أن الجائحة تسببت فى خفض أسعار الغاز عالميا، قائلا: "ولن نصدر الغاز بالخسارة، وبالتالى هناك موارد دولارية تأثرت خلال الجائحة"، لافتا إلى إن غالبية المؤشرات تعود تدريجيا بشكل طبيعى.

واستعرض أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، مشروع موازنة الهيئة أمام لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أنه تم تقدير سعر برميل خام برنت بمشروع الموازنة بنحو 60 دولار، مقابل 65 دولار للبرميل بموازنة العام المالى الجارى.

كما لفت أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، إلى أن تلك التقديرات يتم وضعها بمشروع الموازنة العامة للدولة بناءً على دراسات وافية وبالتنسيق الكامل مع وزارة المالية، مضيفا أنه تم تحميل مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة بنحو 25 مليار جنيه فروق عملة بدلا من 20 مليار جنيه خلال موازنة العام الجارى 2020/2021.

الحكومة قانون الخدمة المدنية مجلس النواب وزارة المالية موازنة بترول

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

لأول مرة.. «قناة السويس» تكشف خسائر إنقاذ السفينة الجانحة: «وفاة عامل وغرق لانش»

رئيس «مكافحة كورونا»: رصدنا حالتين فقط مصابتين بالفطر الأسود

القصة الكاملة لأزمة حورية فرغلي وأمينة خليل

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

«الباب قفل على رأسه».. لغز جثة «الجنايني» في السفارة الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

لياو ليتشيانج يكتب: 65 عامًا من العلاقات المصرية الصينية.. القاهرة وبكين يدًا بيد

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى