السفير الفلسطيني بالقاهرة: دمار هائل في غزة.. ومصر صاحبة يد نظيفة في دعم القضية

وجه السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، الشكر للدولة المصرية، والتي وصفها بـ"الشقيقة الكبرى"، على كل ما قدمته من دعم مادي ومعنوي على مدار كل المراحل التاريخية السابقة لفلسطين، ولقطاع غزة الفترة الأخيرة.

وأضاف «اللوح» خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر صاحبة يد نظيفة وصادقة في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر ساهمت وقدمت الشهداء والمصابين والأسرى ولم تتوان في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

التفاصيل