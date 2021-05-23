للمقيمين بالسعودية.. إجراءات طلب نقل كفالة الزوجة

ترصد «الدستور» إجراءات طلب نقل كفالة الزوجة، للمصريين المقيمين في السعودية، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بالرياض عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

تعبئة النموذج المخصص. إحضار خطاب طلب نقل الكفالة "يعد من قبل الزوج". إحضار عدد ( 2 صورة ) ملونة حديثة مقاس (4×6). إحضار صورة إقامة الزوج.. أو صورة الهوية الوطنية المدنية للزوج السعودي. إحضار عقد النكاح وصورة واضحة منه، وإذا كان عقد النكاح صادرا من خارج المملكة فيصدق من السفارة ووزارة الخارجية السعودية. إضافة اسم الزوج على جواز الزوجة من سفارة بلد الزوجة. تنازل مصدق من الكفيل السابق إذا كانت على كفالة غير والدها وعقد النكاح كافي لنقل الكفالة ولا حاجة للتنازل. تسديد مبلغ ( 2000 ) ريال رسوم نقل الكفالة.. عبر نظام سداد. إحضار أصل الجواز والإقامة للزوجة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، مؤخرا رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 17 مايو الجاري.

كما أنه تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة ابتداء من 17 مايو الجاري، وذلك للمواطنين الذين تلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".



وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.



