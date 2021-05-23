البرهان يترأس اجتماع المجلس الأعلى للسلام ويبحث التفاوض مع الحركة الشعبية

ترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للسلام بكامل عضويته.

وقال سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام، إن الاجتماع تداول حول الترتيبات الجارية لبدء جولة التفاوض مع الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو، المتوقع انطلاقها في السادس والعشرين من الشهر الجاري بجوبا وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأشار «الدبيلو» إلى اكتمال كل الترتيبات للجولة، لافتًا إلى أن الوفود ستتوجه إلى جوبا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الاجتماع تطرق لموضوع شرق السودان، واستمع لشرح مفصل من الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة رئيس لجنة مسار السودان، مشيرًا إلى أن الاجتماع قرر عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع الشرق قبل نهاية الشهر الجاري.

وأوضح «الدبيلو» أن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في النيل الأزرق والفراغ الإداري، والتفلتات الأمنية في الولاية بجانب مسألة تعيين الوالي، كما ناقش الاجتماع مسألة تعيين الولاة في دارفور والنيل الأزرق، لافتًا إلى أنه ستتم دعوة مجلس الشركاء للانعقاد غدًا لحسم تعيين الولاة.

البرهان: لن نفرط فى شبر من أرض السودان

والتقى البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة الأربعاء الماضي، ضباط القوات المسلحة برتبة العميد فما فوق واستمع إلى مقترحات وأراء الضباط فيما يتعلق بقضايا القوات المسلحة، مؤكدًا أهمية تماسك القوات المسلحة ودورها فى التصدى للمهددات التى تستهدف وحدة التراب وزعزعة الأمن القومى وعزم القيادة وإرادتها على المضى قدمًا فى المحافظة على القوات المسلحة رادعة قوية بالعمل على الاهتمام المستمر بالفرد وبيئة العمل والمعدة.

وأوضح البرهان استعداد القوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ الترتيبات الأمنية حسب اتفاق جوبا للسلام، وأهمية الإسراع فى تنفيذ هذا البند، وحيَّا البرهان أفراد القوات المسلحة المنتشرين فى كل بقاع السودان، مشيرًا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التى تستهدف زعزعة القوات المسلحة وتماسكها، مضيفًا أن لا تفريط فى شبر من أرض السودان.