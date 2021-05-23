«مستقبل وطن» يطلق حملة خدمات صحية وطبية بأنحاء الإسكندرية (صور)

واصل حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، الأحد، تنفيذ حملات موسعة لتقديم خدمات صحية وطيبة في نطاق جميع الأقسام، تتضمن قوافل طبية وتطهير المنشآت الحيوية والشوارع، وتوزيع الكمامات، ونشر الوعي بين المواطنين، وذلك لمساندة جهود الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا في موجته الثالثة، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لوقف تفشي وانتقال عدوى فيروس كورونا.

وقال رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، إن هذه الحملات تأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دور الحزب المجتمعي، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب.



أشاد «ضيف الله» بالإجراءات الفعالة التي تتخذها الحكومة في مكافحة تفشي فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه استمرار دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد، واستكمال المشاريع الحيوية في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا في العالم.

وأوضح أن الحزب أطلق عددًا من القوافل الطبية، وكون فرقا للتعقيم والتطهير بجميع أقسام المحافظة للمرور على المنشآت الحيوية والشوارع الرئيسية، والمساجد والكنائس للمساهمة في تعقيمها من أجل تحجيم انتشار الفيروس، كما تم توزيع منشورات توعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء حملات التطهير.



أضاف أن شباب الحزب بمختلف الأقسام قام بتوزيع الكمامات على مواقف السيارات والأتوبيسات وداخل الأماكن الحكومية وعلى المواطنين في الشوارع، وتمت توعية المواطنين بضرورة نشر الوعي بالفيروس وأخطاره، وطرق الوقاية منه من أجل القضاء عليه وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره.

أشار المهندس محمد فتح الباب، القائم بأعمال أمين تنظيم المحافظة إلى أن الحزب نظم عددًا من القوافل الطبية في نطاق أقسام الحزب بالمحافظة بالمجان من أجل مساندة جهود الدولة والحكومة، وتماشيا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن الأمراض السارية وغير السارية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

حملات تعقيم مستقبل وطن بالإسكندرية

حملات تعقيم مستقبل وطن بالإسكندرية

حملات تعقيم مستقبل وطن بالإسكندرية

حملات تعقيم مستقبل وطن بالإسكندرية