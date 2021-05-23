الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد تعافيه من كورونا.. أحمد العوضي يقدم شديد الخطورة 2

العوضي
العوضي

عبر الفنان أحمد العوضي عن سعادته بموسم دراما رمضان الماضية، موكدا أنه كان ذو حظ كبير لاشتراكه في عملين مهمين من إنتاج شركة سينرجي وهما «الاختيار 2 واللي مالوش كبير». 

وعن اشتراكه في «الاختيار 2»، قال للدستور: «تشرفت بالاشتراك في الاختيار في جزءه الأول بشخصية هشام عشماوي، فالعمل له حالة خاصة في قلبي فأنا كنت بطل من ضمن بطلين لجزءه الأول، وأرى أن الاختيار 2 يقدم حالة اسثنائية آخرى مليئة بالكفاح والعمل ملحمي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فالنجميين كريم عبد العزيز وأحمد مكي يقدمان حالة عظمة شديدة، ومحققان حالة نجاح كبيرة وصدى واسع بين الناس، كما أن مخرجه بيتر ميمي ليس بالجديد عليه هذا النجاح الذي يحققه من خلال الموسم الثاني من العمل، وأنا تشرفت كثيرًا أن أكون ضمن ضيوف شرف الجزء الثاني من العمل لهذا العام، وأتمنى أن يستكمل العمل حالة النجاح الذي يحققها الآن طوال فترة مواسمه المقبله».  

وعن جديده وتحضيراته للأجزاء الجديدة من شديد الخطورة، قال: «أخذت راحة بعد مجهود مسلسل اللي مالوش كبير والذي حاولت أنهيه على أفضل شكل ممكن، وبعدها أتابع الأعمال الأخرى المعروضة عليا لاختار الأفضل من بينها، وشديد الخطورة بالطبع له أجزاء أخرى سيتم الإفصاح عنها قريبًا».

وعن تمنياته للفترة المقبلة، قال: «أتمنى أن ينتهي وباء كورونا وتعود المياه إلى مجاريها بشكل طبيعي مثل الأول، وأن يجد المسلسل حالة النجاح الكبيرة في نهاية هذا الشهر الكريم، وأن يستمتع الجمهور بالعمل في كل مشهد يعرض منه، كما أتمنى أن أوفق في اختيارتي المقبلة على كافة الأصعدة الفنية والحياتية».

أجرى الفنان أحمد العوضي، وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تحليل كورونا مؤخراً وظهرت نتيجته سلبية، لكن لا زال الثنائي يقضيان فترة نقاهة قبل العودة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ومن المقرر أن يقوم الثنائي بإجراء مسحة أخرى خلال الأيام المقبلة زيادة تأكيد قبل ممارسة حياتهم بشكل طبيعي والعودة لمواصلة عملهم.

وكان الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز أصيبا بفيروس كورونا المستجد أثناء تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" بعد أن تصدر الثنائي تريند محركات البحث بسبب مشهد فرح غزل والخديوي وانتشرت الكثير من الكوميكسات حول تحقيق حفل الزواج في المسلسل بعدما قاما بعدم الاحتفال به في الحقيقة.

دراما رمضان هشام عشماوى أحمد مكى كريم عبد العزيز سينرجى أحمد العوضي شديد الخطورة

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