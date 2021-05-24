بالتفاصيل.. خريطة مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر 2021

كشف التقرير السنوي عن الربع الأول من العام 2021، الصادر عن هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، برئاسة الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي للهيئة، عن خريطة المشروعات التابعة للهيئة وحجم القدرات المستهدفة فعليًا من كل مشروع في جميع المواقع الإستراتيجية.

وأوضح تقرير هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، أن خريطة المشروعات تقسم إلى أربعة أقسام وهي:

مشروعات تحت الدراسة مشروعات تحت التنفيذ مشروعات الرياح (الزعفرانة – جبل الزيت ) مشروع بنبان للطاقة الشمسية

وفند تقرير هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة المشروعات بحسب الموقف الفعلي لكل مشروع من حيث جدول دخول حيز التنفذ والبدء فيه.

مشروعات تحت الدراسة

ومن جانب خريطة المشروعات التي ما زالت تحت الدراسة، أشار التقرير إلى أن الهيئة تدرس الآتي:

مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بقدرة 1700 ميجاوات. مراجعة دراسة إنتاج الطاقة الكهربائية من مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة 830 ميجاوات.

مشروعات تحت التنفيذ

ومن جانب خريطة المشروعات التي ما زالت تحت التنفيذ، أشار تقرير هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أن الهيئة تعمل على الآتي:

جارٍ تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات. جارٍ تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الحيوية بقدرة 3 ميجاوات.

والطاقة الحيوية هي طاقة متجددة متوفرة من موارد مشتقة من المصادر الحيوية، والكتلة الحيوية هي أي مادة عضوية قامت بتخزين ضوء الشمس في شكل طاقة كيميائية، ومن الممكن أن يتضمن شكل الوقود منها الخشب ونفايات الخشب والقش والسماد وقصب السكر، والعديد من المنتجات الثانوية الأخرى الناتجة عن عمليات زراعية متنوعة.

مشروعات طاقة الرياح (الزعفرانة – جبل الزيت)

ومن جانب خريطة المشروعات التي ما زالت محل دراسة أو تحت التنفيذ، أشار تقرير هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أن الهيئة تعمل على مشروعات في كل من منطقتي (الزعفرانة – جبل الزيت)، وذلك لإنتاج الطاقة الكهربائية من باستخدام طاقة الرياح، وتستهدف مشروعات:

مشروع توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بقدرة 1375 ميجاوات (قدرات مركبة). مشروع توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بتكلفة أكثر من 1350 مليون يورو. المشروع يوفر نحو ما يزيد عن 337 فرصة عمل.

مشروع بنبان للطاقة الشمسية

ومن جانب خريطة المشروعات التي تم بالفعل تنفيذها وحصلت على إجازة وإشادة وجوائز عالمية هو المزرعة الشمسية في مدينة بنبان غرب محافظة أسوان، وأشار تقرير هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أن الهيئة تعمل على نفذت المشروع على نحو: