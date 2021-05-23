للمقيمين بهيوستن.. إجراءات استخراج وثائق السفر

نشرت القنصلية المصرية بهيوستن عبر موقعها الإلكتروني الخطوات التي يجب اتباعها لاستخراج وثائق السفر، للمصريين المقيمين في الولاية الأمريكية.

وترصد «الدستور» تلك الإجراءات في السطور التالية:

خطوات استخراج وثائق السفر للمصريين بالخارج:

أولا: بيانات عامة:

– تمنح وثيقة السفر المؤقتة للمواطن المصري الذى فقد جواز السفر أو انتهى سريان جواز السفر الخاص به وليس بحوزته بطاقة شخصية (بطاقة رقم قومي) أو شهادة ميلاد مسجل بها الرقم القومي (شهادة ميلاد مميكنة) ويرغب في العودة الى مصر بصفة عاجلة.

– يلزم على القنصلية العامة الإبراق إلى مصحلة الجوازات والهجرة والجنسية بالقاهرة للحصول على الموافقة على اصدار وثائق السفر.

– تصدر وثيقة السفر صالحة لمدة شهر واحد (30 يوم) من تاريخ الإصدار.

– تصلح وثيقة السفر للعودة الى جمهورية مصر العربية فقط.

– بالنسبة للمواليد الجدد الذين لم يسبق اصدار شهادة ميلاد مصرية لهم يجب ترجمة وتصديق شهادة الميلاد الأمريكية برسوم 45 دولار للتصديق و 45 دولار للترجمة

– بالنسبة لمن فقد جواز سفره فيلزم تقديم محضر شرطة من احد اقسام الشرطة الأمريكية ببيانات الجواز المفقود.

ثانيا: اجراءات استخراج وثيقة السفر المؤقتة:

1- يتم توجيه كتاب الى السيد قنصل عام جمهورية مصر العربية بهيوستن يتضمن البيانات الآتية باللغتين العربية والانجليزية:

أ- الاسم الثلاثي.

ب- تاريخ الميلاد.

ج- محل الميلاد.

د- المهنة.

ه- العنوان بجمهورية مصر العربية.

و- اسم اقرب الأقارب وعنوانه في جمهورية مصر العربية.

2- يرفق بالطلب الآتي:

أ- أي مستند يفيد بالجنسية المصرية في حالة فقدان جواز السفر (صورة جواز سفر / صورة بطاقة شخصية – بطاقة رقم قومي / صورة رخصة حيازة سلاح)، وفي حالة انتهاء الصلاحية يتم موافاتنا بأصول المستندات.

ب- عدد 2 صورة شخصية ذات خلفية بيضاء.

ج- صورة عدد 2 من جميع المستندات الأصلية المرفقة

3 – في حالة ارسال الطلب والمستندات السابقة بالبريد، يرفق معها مظروف مدفوع الثمن ومسجل باسم وعنوان مقدم الطلب وذلك لإرسال وثيقة السفر الى المواطن بعد إصدارها.