الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل تعمل ليلاً؟ أنت أكثر عرضة بـ3 مرات لحوادث السيارات

حوادث الطرق
حوادث الطرق

حذّر الباحثون من أن العمل في النوبة الليلية يجعلك أكثر عرضة بثلاث مرات للتسبب في حادث سيارة، وفقًا لما ذكره موقع «ديلى ميل» البريطانى.

وذكرت الدراسة الجديدة أن اضطراب النوم في العمل بنظام الورديات يتسبب فى تشوش المخ، الأمر الذى قد يعرضك للحوادث على الطريق.

ووجد باحثون من جامعة «ميسوري» أن الأشخاص الذين يعملون لساعات غير تقليدية، مثل العمل بالورديات الليلة، معرضون بشكل أكبر للإصابة بالكثير من الأمراض، منها توقف التنفس أثناء النوم والأرق.

وقال برافين إدارا، مؤلف الدراسة، إن هذا الاكتشاف له العديد من الآثار الرئيسية بما في ذلك الحاجة إلى تحديد تدابير هندسية مضادة للمساعدة في منع حدوث هذه الحوادث.

يمكن أن تشمل هذه التدابير توافر مناطق الراحة على الطريق السريع والرسائل على جانب الطريق وداخل السيارة لتحسين انتباه السائق وكيفية تشجيع السائقين الذين قد يكون لديهم وردية عمل في وقت متأخر من الليل على استخدام وسائل النقل الأخرى.

كما وجد الباحثون أن السائقين الذين يعانون من اضطرابات النوم من المرجح أن يكونوا أكثر غفلة أثناء القيادة.

علاقة اضطرابات النوم بحوادث المرور

وأظهرت الدراسات السابقة أن اضطرابات النوم يمكن أن تزيد من مخاطر حوادث المرور، حيث استندت النتائج على عدد من البيانات لحوادث الطرق لآخر خمس سنوات في الولايات المتحدة.

ووفقًا للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة أدت القيادة بالنعاس إلى 697 حالة وفاة في عام 2019. 

وأشارت الوكالة الحكومية إلى أن حوادث القيادة التي تسبب النعاس تحدث في الغالب بين الساعة 12 صباحًا و6 صباحًا أو في وقت متأخر من الليل.

ديلي ميل حوادث الطرق اضطرابات النوم توقف التنفس حوادث المرور حوادث السيارات

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