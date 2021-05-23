الشرير الأكبر.. سيد قطب من البحث عن «السبوبة» إلى «الماسونية»

لا يزال الحديث عن سيد قطب «منطقة بكر» للباحثين والمهتمين بشئون الحركات الإسلامية، وليس فى هذا أى «تزيد» على الإطلاق، لأن الحديث والكتابة هنا عن رجل يحرك الأرض وهو فى قبره، وليس فى هذا أى «مبالغة» أيضًا، فكل «الذقون الملعونة» التى تعيث فى الأرض فسادًا تستقى أفكارها من كتابات سيد قطب، وكل من يحملون السلاح ليقتلوا ويدمروا يستندون إلى آراء سيد قطب.. هذه هى الحقيقة المجردة.

من هنا تأتى أهمية هذه المحاولة لفهم «عالم سيد قطب».. سيد قطب الملحد الجامح، والماسونى الكبير، والأديب الفاشل، والإرهابى العتيد.. وهى محاولة تأخذنا إليها الكاتبة رضوى الأسود، فى كتاب جديد تعتزم إصداره قريبًا، ونبدأ هنا فى «الدستور» نشره فى حلقات متتالية، لأهمية الموضوع والشخصية، ولأن رضوى الأسود لديها دائمًا ما تقوله ويكون جديدًا.

فى مطلع الثلاثينيات أصدر رسام الكاريكاتير «رخا» مجلة ساخرة باسم «اشمعنى»، ولم تستمر سوى ثلاثة أعداد فقط، وعندما سألوا رخا عن سبب اختياره ذلك الاسم، قال ضاحكًا: «اشمعنى أمين زيدان عنده مجلة؟ واشمعنى هيكل باشا عنده مجلة؟ واشمعنى رخا لا يملك مجلة؟!».

اضطر رخا لإصدار مجلته «اشمعنى» دونما رخصة، بعد أن رفضت حكومة محمد محمود منحها له، وكى يخدع الحكومة لم يضع على غلافها تاريخ إصدارها، لكن الحكومة صادرتها! وعندما تولى النحاس الحكم، وافقت الحكومة على طلبه وبدأ إصدار المجلة التى لم تستمر سوى ثلاثة أعداد فقط، وقد كتب فيها شاب من أنبغ الكتاب الساخرين وقتها هو «حنفى مرسى»، وآخر اسمه «على أحمد عامر»، و«سيد قطب».

نُشِرَ لسيد قطب فى هذه المجلة ثلاثة مقالات ساخرة فى أعدادها الثلاثة الوحيدة التى صدرت، بواقع مقال فى كل عدد. وقد تقاضى جنيهًا واحدًا عن كل مقال. وفى ذلك يقول رخا «إن جنيهًا لم يكن مبلغًا قليلًا لمقال يكتبه شاب مبتدئ فى ذلك الوقت»، وإنه أكرمه كثيرًا. وقد ظلت الصداقة تربط بينهما، حيث كان سيد قطب حريصًا على أن يبعث إليه بنسخة من كل كتاب يصدره، إلى أن أعدمه عبدالناصر.

(هامش: كتاب «رخا فارس الكاريكاتير» - سعيد أبوالعينين - مؤسسة أخبار اليوم - ١٩٩٠).

ويحكى رخا عن أن علاقته بسيد قطب تعود إلى عام ١٩٢٨، حيث قابله أول مرة فى مكتب الأستاذ عبدالقادر حمزة، صاحب جريدة «البلاغ» الأسبوعية، وكان رخا يجهز الصور التى سيرسلها فى العدد الجديد من البلاغ الأسبوعى، ودخل مدير إدارة «البلاغ» وكان اسمه عثمان المحروقى وقال لعبدالقادر حمزة: «سيد أفندى قطب طالب سلفة عشرين جنيه»، فسأله: «طالبها علشان إيه؟»، قال: «معرفش»، فطلب عبدالقادر حمزة منه أن يبلغه بالحضور إلى مكتبه، وجاء سيد قطب وكان عبدالقادر حمزة قد أسند إليه صفحة الشعر فى «البلاغ»، حيث يتلقى خطابات القراء من هواة الشعر ويختار منها الأعلى لينشره، وكان سيد قطب وقتها قد تخرج حديثًا، وكانت ظروفه المادية سيئة، حيث كان راتبه ٦ جنيهات. وسأله حمزة:

«أنت يا سيد أفندى طالب سلفة؟».

رد سيد قطب: أيوه.

سأله: أنت مرتبك كام؟

أجاب: ٦ جنيهات.

سأله: إذا كنت لم تستطع تنظيم أمورك بـ٦ جنيهات، فكيف تستطيع تنظيم أمورك بعد خصم قسط السلفة؟

رد سيد قطب: أخويا الصغير مطلوب منه مصاريف المدرسة الثانوية، والقسط الثانى حل موعد سداده، ولم ندفع القسط الأول، ومطلوب سداد القسطين حتى لا يُحرّم من الامتحان. فقال له عبدالقادر حمزة: طيب اتفضل أنت وابعت لى عثمان المحروقى مدير الإدارة.

وخرج سيد قطب وجاء المحروقى وقال له حمزة: «يا عثمان، إدى سيد أفندى عشرين جنيه سلفة فورًا، وارفع مرتبه إلى ٨ جنيه واخصم قيمة العلاوة وهى ٢ جنيه من السلفة حتى تنتهى السلفة وبعدين يبقى مرتبه ٨ جنيه».

كان هذا هو الموقف الذى تعرَّف فيه فنان الكاريكاتير رخا على سيد قطب.

وبقراءة المقالات، نستطيع أن نتبين بوضوح أن النبرة الساخرة ليست أصيلة لدى الكاتب، بل مصطنعة، وكأنه اضطر لكتابة تلك المقالات هروبًا من ضائقته المالية، بدليل أنه لم يكررها ثانية، كما لم يكرر أبدًا الكتابة مستخدمًا التطعيم بكلمات ومصطلحات من العامية المصرية.

وقد انتهى هذا الفصل السريع جدًا من حياة قطب بغلق المجلة، نظرًا لتعثر مالى نتج عن تعرض رخا لعملية نصب من متعهد التوزيع.

من جملة اتهامات سيد قطب، وربما أهمها وأخطرها، هو انتماؤه للماسونية... وما يُرَجِّح هذا القول أنه كان يكتب فى «التاج المصرى»، لسان حال المحفل الماسونى المصرى الأكبر، وقبل كتابة أول مؤلفاته الإسلامية «التصوير الفنى فى القرآن- ١٩٤٥»، وإن كان هذا الكتاب يُسلِّط الضوء على الجوانب الفنية والأدبية فى آى القرآن، ولا يتطرق للجانب التاريخى أو العقائدى فى الموضوع.

جدير بالذكر أن أول مقال كتبه سيد قطب فى مجلة التاج المصرى كان فى ٢٩ يناير ١٩٤٣، وكان يوقع مقالاته باسم «سيد» (بدأ سيد قطب كتابة مقالاته فى «التاج المصرى» خلفًا لصحفى كبير فى دار الهلال يدعى حسين شفيق المصرى، الذى كان يكتب افتتاحية «التاج المصرى» باسمه الثلاثى، وليس باسمه مفردًا كما يشير حلمى النمنم فى كتابه «سيد قطب- سيرة التحولات» من أن هذا التقليد كان متبعًا نظرًا لحساسية الكتابة فى هذه المجلة، مستندًا إلى أن سيد قطب كان يوقع باسم «سيد» فقط) وفيه يقول:

«(....) صرت ماسونيًا لأننى أحسست أن الماسونية بلسمًا لجراح الإنسانية. طرقت أبواب الماسونية لأغذى الروح الظمأى بالمزيد من الفلسفة والحكمة، ولأقتبس من النور شعلة بل شعلات تضىء لى طريق الحياة المظلم، ولأستمد قوة أحطم بها ما فى الطريق من عراقيل وأشواك، ثم لكى أكون مجاهدًا مع المجاهدين، وعاملًا مع العاملين.

لقد صرت ماسونيًا لأننى كنت ماسونيًا ولكن فى حاجة إلى صقل وتهذيب، فاخترت هذا الطريق السوى لأترك ليد البناية الحرة مهمة التهذيب والصقل، فنعم اليد ونعم البنائين الحرار.

عرفت أن الماسونية ليست مبدأ أو مذهبًا يعتنق، وإنما هى الرجولة والإنسانية التى تدفع بالإنسان إلى عمل الخير دون وازع إلا وازعًا من وجدانه وضميره، هى روح عالية نبيلة تسمو بالإنسان عن الصغائر وتنزهه عن الترهات والسفاسف، هى المثل الأعلى لكل من ينشد كمالًا أو يبغى رفعة ومجدًا، هى الفضيلة التى تنطوى على أسمى المعانى وأشرف المقاصد وأنبلها، هى مبدأ الكمال ومنتهاه.

(....) الماسونى من يعمل ولكن فى صمت دون ضجة أو إعلان، هو من يفتح قلبه للجميع، يتساوى لديه فى ذلك الصغير والكبير، هو من يواسى ذلك الذى تجهم لهم الدهر وعبس، ويمد يده لمن تنكّب له الزمان وقسا، هو من يذرف الدمع على البؤس والبؤساء ويبكى على الأشقياء والشقاء، هو من يعمل الواجب لأنه واجب، والخير لدواعى الخير دون أن يبغى من وراء ذلك جزاء أو يطمح لنيل مطمح، هو من ليس له حق وإنما عليه واجب.

الماسونية هى الوحدة التى تجمع بين مختلف الأديان (الماسونية تقبل بين أعضائها جميع الأجناس والأديان) ولا تعرف للتحزُّب معنى، ولن تجد لكلمة التعصب مكانًا فى شرعها، هى التعويذة السحرية التى تؤلف بين القلوب جميعها فى أقصى الشرق أو أدنى الغرب، هى المكان الوحيد الذى يستطيع فيه الجميع، الصغير منهم والكبير، أن يتصافحوا مصافحة الأخ لأخيه، ويجلسوا جنبًا إلى جنب دون النظر إلى فارق اجتماعى أو مركز أدبى. ولا غرو فى ذلك، إذ إن دعائمها وأسسها مشيدة على الحرية والإخاء والمساواة (نفس شعار الثورة الفرنسية، لكن الماسونية تاريخيًا أسبق منها، ما يحيلنا إلى ما يقال من أن الماسونية هى محركة الثورات والحروب فى العالم تحت شعارات رنانة، وما يقال من أن نابليون وكليبر ومينو كانوا ماسونيين كما أوضحنا سابقًا من أن الماسونية عُرِفَت مع الحملة الفرنسية على مصر). فما أعظمها من دعائم، وما أقواها من أسس، وما أبذلها من مبادئ (...)».

ولاحقًا سوف يقول الشيخ محمد الغزالى- وقد كان صديقًا لحسن البنا- فى كتابه «من ملامح الحق فى كفاحنا الإسلامى الحديث» إن سيد قطب كان منحرفًا عن طريق البنا، وإنه بعد مقتل البنا وضعت الماسونية زعماء لحزب الإخوان المسلمين وقالت لهم ادخلوا فيها لتفسدوا، وكان منهم «سيد قطب».

بل يذهب لأبعد من ذلك، فيتهم الهضيبى «المرشد الأسبق للإخوان» بهذه التهمة، فيقول فى صفحة ٢٢٦ من المصدر السابق نفسه: «ولقد سمعنا كلامًا كثيرًا عن انتساب عدد من الماسون، بينهم حسن الهضيبى نفسه لجماعة الإخوان، ولكن لا أعرف بالضبط كيف استطاعت هذه الهيئات الكافرة بالإسلام أن تخنق جماعة كبيرة على هذا النحو؟!».

لا يخفى على أحد أن هذا الكلام ما قيل إلا لتبرئة الجماعة التى يقول عنها «ثروت الخرباوى» (المحامى والعضو السابق فى الجماعة، والمنشق عليها) فى كتابه «سر المعبد»، إن بناءها التنظيمى يطابق التنظيم الهرمى للجماعة الماسونية، حتى درجات الانتماء للجماعة، وطريقة البيعة وأسلوبها وعبارتها واحدة فى التنظيمين. لذا، كان لا بد من هذه الشهادة التى تعد فى جوهرها نوعًا من التقية. إنه الإنكار المتَّبع لدى الجماعة والذى يذود أى شبهة قد تمس ثوب الإخوان. فسيد قطب والهضيبى مدسوسان عليهم، أما هم كجماعة فأصحاب فكر معتدل رشيد! إذ هل كان فى استطاعة الغزالى أن ينكر أن للبيعة طقوسًا سرية- بحسب الخرباوى- هى نفس الطقوس التى تأخذ بها الماسونية؟ إذ يدخل الشخص إلى غرفة مظلمة ويجلس على الأرض وأمامه طبلية «مائدة صغيرة»، وعليها المصحف والمسدس، ولذلك شعار الإخوان عبارة عن سيفين وكلمة «وأعدوا»، حيث يدخل المبايع وسط هذه الطقوس الظلامية ويأتى شخص مقنَّع يخفى وجهه وسط هذا الظلام الدامس، والمبايع لا يعرف مَنْ يبايع، وعند أداء قسم البيعة يضع يده على المصحف واليد الأخرى على المسدس ويقسم على الولاء والطاعة، وتتضمن البيعة إقرار هذا الشخص المبايع بحق الجماعة فى قتله من قبلها إذا خرج عنها!

وأخيرًا، لا أحد يعلم إلى متى امتدت ماسونية سيد قطب؟ وهل استمر ماسونيًا بعد انضمامه للإخوان سنة ١٩٥٣ حيث كانت وقتها المحافل الماسونية مباحة.. أم أنه انضم للإخوان لأنها ذراع من أذرع الماسونية؟ أسئلة بلا إجابة!

احتل المقال المعنون بـ«الشواطئ الميتة» المرتبة الثانية بعد مقال «لماذا صرت ماسونيًا؟»، من حيث كثافة الحديث عنه عند معظم من كتبوا عن سيد قطب وتناولوا سيرته. فالأول- بالنسبة لهم- دلالة إلحاده، والثانى دلالة ماسونيته.

وفى الواقع لم ترد كلمة واحدة فى المقال الأول تثبت إنكاره للإله «بغض النظر عن اعترافه بأنه كان ملحدًا.. فهذا شأن آخر»، والثانى عنوانه فى حد ذاته يعد اعترافًا بشىء كان وقتها عاديًا جدًا، بل ومحمود!

مقال «الشواطئ الميتة» المنشور بتاريخ ١٠ يوليو ١٩٣٨، لا يُكتَب تاريخه- عادة- صحيحًا، فأحيانًا يُكتب ١٩٣٤، وأحيانًا أخرى ١٩٣٦، ذلك لأن- للأسف الشديد- تناقل معظم الكُتَّاب معلوماتهم وتواريخهم من بعضهم البعض، دون أن يتجشموا عناء تدقيقها، فتواترت خاطئة من الأقدم إلى الأحدث.

ليست هذه فقط مشكلة هذا المقال، بل أخشى أن أقول إنه تم فهمه بشكل يبتعد عن مقصده الحقيقى، فكراهية سيد قطب- فى واقع الحال- قد طغت على الكثيرين، ففقدوا حياديتهم تمامًا أمامها. وهذا ليس دفاعًا عمن ظل يتردد حتى عام ١٩٤٨ بين الحين والآخر على بار «اللواء» ليحتسى قليلًا من مشروبه المفضل «الكونياك» (بحسب ما ورد فى كتاب حلمى النمنم «سيد قطب وثورة يوليو» ص٦٩، وطبقًا لشهادة أحد الصحفيين القدامى الذين عملوا مع سيد قطب فى مجلة «العالم العربى»)، ثم أصبح الأب الروحى للجماعات التكفيرية والسلفية الجهادية حديثة العهد «استخدمت تعبير (حديثة العهد) لأن ما استند إليه سيد قطب فى كتاباته هو تاريخ وفقه وفهم المسلمين (ولا أقول الإسلام) من الأئمة الأربعة الكبار وغيرهم، فمفاهيم مثل الجهاد، ودار الكفر ودار الإسلام، قديمة، وقد اتُّبِعت من قبله بقرون طويلة بداية من معاوية بن أبى سفيان، واستُخدِمت كذرائع لمهاجمة الدول وغزوها وممارسة القتل والإرهاب وأفعال السلب والنهب، بحجة نشر الإسلام وقتل الكفار مثلما حدث فى الهند على يد محمود الغزنوى، وكما فعل العثمانيون فى الأرمن وغيرهم من المسيحيين، مع الأخذ فى الاعتبار أن كل تلك الممارسات كانت لدول وإمبراطوريات كبرى، أما اليوم فقد حلت محلها جماعات محدودة العدد لكن تقف وراءها دول عظمى تدعهما بكل شىء لتنفيذ حروبها بالوكالة، مستغلة فى ذلك القنابل الموقوتة فى الفقه القديم». ولكن لتحرى الدقة، على الباحث أن يُنَحِّى عاطفته جانبًا، مستخدمًا عقله فقط.

وإليكم مجتزءات من المقال الجدلى..

خواطر المصيف- الشواطئ الميتة- الأهرام- ١٠ يوليو ١٩٣٨

«نحن اليوم فى الأسبوع الثانى من شهر يوليو، شهر الشواطئ والمصايف، ومع هذا فشواطئ الإسكندرية (المصيف المصرى الأول) لا تزال ميتة، لم تدب فيها الحياة، والكابينات مغلقة كالأديرة الموشحة، والديار المهجورة تناجى البحر، والبحر يناجيها(....) و(ستانلى) عروس الشواطئ خامد الحس والحركة، تجثم الكآبة على صدره، وهو المرح اللعوب الطروب.

(....) وقد سمعت أن «رأس البر» خاوٍ فارغ كذلك، ولم أسمع عن أبى قير والمندرة أو بورسعيد والإسماعيلية شيئًا، ولكن هذه كانت لا تزدحم حين تزدحم شواطئ الإسكندرية، فكيف بها الآن؟

وبينما الحال كذلك فى شواطئنا، تقوم أمس باخرتان من الإسكندرية وليس فيهما موضع لقدم، وكثيرون لم يستطيعوا حجز تذاكرهم عليهما فانتظروا البواخر التالية. ويتزاحم المصطافون فى الخارج على السفر إلى أوروبا ولبنان وسواهما والشواطئ المصرية تموت واحدًا بعد الآخر.

لا شك أن هذه خسارة كبيرة للشواطئ المصرية، خسارة مادية وأدبية (....) وألوف الجنيهات تتدفق على شركات السفن وشركات السياحة والفنادق الأجنبية، وكأن الأمر لا يعنينا ولا يعنى الاقتصاد الأهلى والثروة القومية المهددة بالبوار.

(....)

ولكن لا شك كذلك أن كثيرين منهم معذورون إذا زهدوا فى المصايف المصرية، وهى مصايف عاطلة عن كل إغراء، فقيرة بل مهملة من الجاذبية، وقصدوا المصايف الحية المفرحة مع فروق غير كبيرة فى النفقات.

ليس على الشاطئ المصرى إلا (البحر) وحده جميلًا يستهوى الألباب بموجه الجياش، يرتل فى ثورته وهدوئه آية الطبيعة الأبدية، ويحدث عن عظمة الكون وعن الحياة الكامنة فى ضميره، المتفجرة على صفحته.

وحول البحر خواء ميت لا جاذبية ولا تسلية ولا حياة. وجمال البحر وحده، على عبقريته، لا يستهوى إلا النفوس الشاعرة، ذات الطبائع الفنية، والخيال المنهوم، والحيوية الزاخرة، وتسعون فى المائة من أثريائنا قد عوضهم الله عن هذه الفطرة الموهوبة بالمال المكسوب، فهم ينشدون المتعة، ويطلبون الفرجة، ويريدون الصيف للهو واللعب والتسلية المشوقة.

فماذا أعددنا لهؤلاء جميعًا- وهم أصحاب الثروة فى البلد- من وسائل التسلية والاستمتاع على الشطآن؟ لا شىء حتى الأجسام العارية الرشيقة لا وجود لها، وإن العين لتتخطى عشرات القدود، حتى تقع على قدٍّ رشيق، لأن الطبقات التى قصدت المصايف فى هذا العام، ليست على ما يرام.

فإذا نحن لُمنا هؤلاء المفتونين بأوروبا ومصايفها، فيجب قبل ذلك أن نلوم الحكومة والشركات التى لا تعمل شيئًا لتجميل المصايف المصرية وإدخال وسائل التسلية والمتعة والتشويق.

أما حديث (الأجسام العارية)، فقد كان لى فيه رأى منذ سنوات، لا بأس من إبدائه:

إن الذين يتصورون العُرى على الشاطئ فى صورته البشعة الحيوانية المخيفة جد واهمين، وهم: إما لم يذهبوا إلى الشاطئ، ولكن قرأوا أو رأوا الصور منشورة فى الصحف، وإما ذهبوا وفى نيتهم أن ينتقدوا فعاشوا فى هذه الصورة الخيالية المشوهة فى أذهانهم، ولم يعيشوا على الشاطئ والأمواج.

ليس فى الجسم العارى على (البلاج) فتنة لمن يشاهده ويراه فى متناول عينه كل لحظة، وفتن الأجسام هناك، هى المستترة فى (البُرنس) أو (الفستان)، أما فى (المايوه) فهى لا تجذب ولا تثير، وإن أثارت شيئًا فهو الإعجاب الفنى البعيد- بقدر ما يستطاع- عن النظرة المخوفة المرهوبة.

لقد كنت أحسبنى وحدى فى هذه الخلة، ولكنى صادفت الكثيرين، ممن لم يوهبوا طبيعة فنية، ولا موهبة شعرية، فلاحظت أن «الأجسام» تمر بهم عارية فلا تثير كثيرًا من انتباههم، بينما تتسع الحدقات وتتلفت الأعناق، إذا خطرت فتاة مستترة، تخفى الكثير وتظهر القليل وحادثتهم فى ذلك فصدقوا رأيى.

فالذين يدعون إلى إطالة (لباس) البحر، وإلى ستر الأجسام بالبرانس، إنما يدعون فى الواقع إلى إثارة الفتنة النائمة، وإيقاظ الشهوات الهادئة، وهم يحسبون أنهم مصلحون.

إن صورة واحدة عارية مما ينشر فى الصحف، أفتن من شاطئ كامل يموج بالعاريات، لأن الصورة المصغرة، تثير الخيال، الذى يأخذ فى تكبيرها والتطلع إلى ما وراءها من حقيقة. وهذا هو الخطر. أما الجسم العارى نفسه فليس فيه ما يثير الخيال، لأنه واضح مكشوف.

(....)

أطلقوا الشواطئ عارية لاعبة، أيها المصلحون الغيورون على الأخلاق، فذلك خير ضمان لتهدئة الشهوات الجامحة وخير ضامن للأخلاق».