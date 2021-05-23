طرح البرومو الدعائي لفيلم «ماما حامل» استعدادا لعرضه

طرحت شركة «سينرجي فيلمز ونيو سينشري» المنتجة لفيلم «ماما حامل» البرومو الدعائي والرسمي للفيلم استعدادا لعرضه في 2 يونيو المقبل.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم «ماما حامل» أطلقت البوستر الرسمي للفيلم منذ أيام تمهيدا لعرض الفيلم مطلع الشهر المقبل وتحديد يوم 2 يونيو، حيث استقرت الشركة المنتجة على طرح الفيلم في هذا الموعد بشكل نهائي بعدما كان مقرر طرحه في موسم عيد الفطر.

فيلم «ماما حامل» إنتاج شركة سينرجي فيلمز ونيو سنشري وانطلق تصويره منذ أقل من عام وانتهي قبل شهر رمضان.

تشارك ليلى علوي في هذا الفيلم بعد غياب 5 سنوات عن السينما، حيث كان آخر أعمالها عام 2016 في فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» مع المخرج يسري نصرالله والمنتج أحمد السبكي.

الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم والثنائي يتعاونان لأول مرة مع ليلي علوي ولكن حديث الأبطال عن كواليس التصوير يؤكد بأن هناك ارتياح في التعامل وكيميا جمعت كل صناع الفيلم وهذا ما انعكس بالفعل على جودة وقيمة العمل بشكل عام والتي ظهرت في البرومو الذي طرحته الشركة للترويج للفيلم.



قصة الفيلم والأبطال المشاركين

قصة الفيلم تدور حول أسرة من طبقة أرستقراطية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاوري وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، وعن شخصية الفنانة ليلى علوي فهي تقدم دور أم للفنانين حمدي الميرغني ومحمد سلام وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى والفيلم بشكل عام يعتمد علي الفنتازيا ويشارك فيه بجانب ليلي علوي كل من بيومي فؤاد حمدي الميرغني ومحمد سلام ومحمد ثروت وهدى الإتربي ونانسي صلاح.