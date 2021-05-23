المقاومة واللاعنف

فى ظل كل هذا العنف الذى يكتنف حياتنا، يبدو الكلام عن «اللاعنف» ضربًا من السير عكس كل ما هو سائد فى ثقافتنا وسلوكنا، فرائحة العنف تملأ نفوسنا، وضمائرنا، ولغتنا فى معظم الأوقات.

ويتوهم البعض بأن المقاومة بالضرورة لا بد أن تكون مسلحة وعنيفة ومدمرة، ولكن ليس شرطًا أن تكون المقاومة عنيفة ومسلحة، فهناك مقاومة من نوع آخر دعا إليها غاندى.

وُلد غاندى فى الثانى من أكتوبر عام ١٨٦٩ فى الهند، وأطلق عليه شاعر الهند «رابندرانات طاغور» اللقب التشريفى «المهاتما»، ويعنى صاحب النفس العظيمة أو القديس.. وأسس غاندى فى عالم السياسية ما عُرف بـ«المقاومة السليمة» أو فلسفة «اللا عنف»، وهى مجموعة من المبادئ التى تقوم على أُسس دينية، وسياسية، واقتصادية ملخصها الشجاعة والحقيقة واللاعنف.

ويهدف النضال «اللاعنفى» إلى إلحاق الهزيمة بالمحتل عن طريق الوعى الكامل بالخطر المحدِّق، وتكوين قوة قادرة على مواجهة هذا الخطر باللاعنف، وتتخذ سياسة اللاعنف عدة أساليب لتحقيق أغراضها، ومنها: الصيام والمقاطعة، والاعتصام، والعصيان المدنى، والقبول بالسجن، وعدم الخوف من أن تقود هذه الأساليب حتى النهاية إلى الموت.

و«اللاعنف» لا يعنى السلبية، أو الضعف كما يتخيل البعض، ولكنه كل القوة إذا آمن بها من يستخدمها.. و«اللاعنف» فى تعريف غاندى هو «حسن النية التام حيال كل حى»، كما أن «اللاعنف» مبدأ يعبِّر عن حقيقة البشر، لأن العنف يدمِّر حقيقة الإنسان، فحينما يعتقد بشرى أنه يمتلك الحقيقة المطلقة فمن المؤكد أنه سيدافع عنها ضد المغايرين الذين سيصفهم بـ«الأشرار»، وقد تسوِّل له نفسه استعمال العنف للدفاع عن هذه الحقيقة، وهنا مكمن الخطر.

وقد قال غاندى تعليقًا على سياسة اللاعنف: «إن اللاعنف هو أعظم قوة متوفرة للبشرية، إنها أقوى من أقوى سلاح مدمر صنعته براعة الإنسان، وهو أكبر وأسمى بما لا يُقاس من شريعة القوة الغاشمة، وفى نهاية المطاف فإن اللاعنف لا يناسب أولئك الذين لا يملكون إيمانًا حيًا بألوهية المحبة».

وكان غاندى يعارض العنف لأنه حيث يبدو الشخص العنيف وكأنه يفعل خيرًا، فإن ما يفعله من خير هو مؤقت فقط، أما ما يفعله من شر فهو دائم، وإن الرد على الوحشية بوحشية هو إقرار بالإفلاس الأخلاقى والفكرى، وإن النصر الناتج عن العنف هو مساوٍ للهزيمة، إذ إنه سريع الانقضاء، و«إن العين بالعين» هو مبدأ يحوِّل البشر إلى مجموعة من العميان، وإنه ليس هناك طريق إلى السلام ولكن السلام هو الطريق.. واستمر غاندى على مدى أكثر من ٥٠ عامًا يبشر بالنضال اللاعنفى، ودعا الهندوس إلى احترام حقوق المسلمين، ما أثار حفيظة بعض متعصبيهم فأطلق أحد المتطرفين عليه ٦ رصاصات قاتلة أودت بحياته، وخاطبه غاندى بالقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: «إن ذلك خطئى فأنا لم أعلمك كيف تحب».

إن العنف يتفاقم فى عالم اليوم بصفة عامة، وفى منطقتنا العربية بصفة خاصة، وما قاله جواهر لال نهرو، رفيق غاندى، يوم رحيله هو خير تعبير عما نحن فيه اليوم.. قال نهرو: «بموت غاندى خبا نور حياتنا، وفى كل مكان لا يوجد إلا الظلام.. حبيبنا الغالى غاندى وأبو أمتنا غاب.. النور انطفأ».. وسؤالى الختامى: «هل بيننا من يشعل نور اللاعنف من جديد؟».