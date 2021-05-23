لياو ليتشيانج يكتب: 65 عامًا من العلاقات المصرية الصينية.. القاهرة وبكين يدًا بيد

يصادف عام ٢٠٢١ الذكرى المئوية لميلاد الحزب الشيوعى الصينى، وهو أيضًا العام الذى يتحقق فيه «هدف القرن الأول» للصين لبناء مجتمع رغيد فى جميع النواحى.

سألنى العديد من الأصدقاء المصريين: لماذا نما الحزب الشيوعى الصينى من حزب يضم أكثر من عشرة أعضاء إلى حزب كبير يضم أكثر من ٩٠ مليون عضو فى مائة عام فقط؟، ولماذا يمكن للحزب الشيوعى الصينى أن يقود الصين لتحقيق إنجازات متميزة فى الثورة والبناء والإصلاح؟

هناك العديد من الأسباب لذلك، لكن السلاح السحرى المهم هو أن الحزب الشيوعى الصينى يُصر على السير فى الخط الجماهيرى.

باختصار، الخط الجماهيرى للحزب الشيوعى الصينى هو: كل شىء للجماهير، كل شىء يعتمد على الجماهير، من الجماهير وإلى الجماهير، وعلى وجه التحديد، فإن المصالح الأساسية للأغلبية الساحقة من الشعب هى نقطة الانطلاق والتوقف لجميع أعمال الحزب الشيوعى الصينى، والشعب هو الحكم الأعلى والحكم النهائى لعمل الحزب.

إن العلاقة بين الحزب الشيوعى الصينى وجماهير الشعب، على حد تعبير ماو تسى تونج، مؤسس الصين الجديدة، تشبه العلاقة بين البذور والأرض، يجب على الحزب أن يتحد مع الشعب وأن يمد جذوره ويزهر بينهما.

لقد تم تحديد هذا الخط الجماهيرى من خلال الطموح والرسالة والهدف الأصلى للحزب الشيوعى الصينى، وهو أيضًا نتيجة الاختيار المستقل للشعب الصينى وتطور تاريخ الصين.

لقد تأسس الحزب الشيوعى الصينى فى الصين القديمة الفقيرة والضعيفة، بهدف ورسالة أصيلة وهى السعى وراء سعادة الشعب الصينى والنهضة الوطنية للأمة الصينية، وخدمة الشعب بإخلاص كهدف له. وإنه منذ تأسيسه اعتمد بشكل وثيق على الشعب الصينى، وحقق انتصارًا كبيرًا فى النضال ضد الغزاة اليابانيين، وأسس «صين جديدة» تعتمد على نفسها بين دول العالم.

إن الحزب الشيوعى الصينى متجذر بعمق فى الشعب الصينى، وبالتعاون مع جماهير الشعب فتح الطريق الصحيح فى العالم لتعزيز تقدم التاريخ، وإن أى محاولة لعمل انقسام أو معارضة بين الحزب الشيوعى الصينى والشعب الصينى هى محاولة جاهلة وغير مجدية.

إنه مع تأسيس الصين الجديدة، تم جرف قرن من الإذلال للأمة الصينية، وفى مواجهة وضع نهوض المئات من الأعمال المهملة، قاد الحزب الشيوعى الصينى شعب البلد كله للعمل بجد والاعتماد على النفس لإقامة نظام اقتصادى وطنى جديد ونظام صناعى متكامل.

يلتزم الحزب الشيوعى الصينى بالمكانة المهيمنة للشعب، حيث يطلق العنان كاملًا لجماهير الشعب للحماس والمبادرة والإبداع، وفى الثمانينيات نفذ الإصلاح والانفتاح بشكل جذرى، وأوجد إنجازات تنموية اقتصادية واجتماعية أصبحت محط أنظار العالم، وشقّ طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، ومنذ انعقاد المؤتمر الوطنى الثامن عشر للحزب الشيوعى الصينى، أعلن نواة اللجنة المركزية للحزب الرئيس شى جين بينج عن أن تطلع الشعب إلى حياة أفضل هو هدفنا الذى نناضل من أجله وتعزيز بناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية فى عهد جديد. وفى عام ٢٠٢٠، انتصرت الصين فى المعركة ضد الفقر، وتم انتشال ٩٨ مليونًا و٩٩٠ ألفًا من فقراء الريف من الفقر، ما خلق معجزة أخرى فى سجلات التاريخ.

فى العام الماضى، فى مواجهة وباء فيروس كورونا المفاجئ، تبنت الصين بشكل حاسم تدابير مثل إغلاق المدينة واحتواء الوباء بسرعة فى فترة زمنية قصيرة، مما وفر وقتًا ثمينًا للمكافحة العالمية ضد الوباء، والتى تجسد مسئولية الحزب الشيوعى الصينى، حيث إن الشعب والحياة هما الأسمى، وقد أظهر مرة أخرى الروح البطولية والموحدة فى النضال للحزب الشيوعى الصينى والشعب الصينى.

ولمكافحة الوباء العالمى، نفذت الصين أكبر عملية مساعدات إنسانية طارئة عالمية فى تاريخ الصين الجديدة. وحتى أبريل من هذا العام، قدمت إمدادات طارئة لمكافحة الوباء إلى أكثر من ١٦٠ دولة ومنظمة دولية، وفى ذات الوقت تتغلب على الصعوبات المتمثلة فى التزايد الحاد فى احتياجاتها، لتقديم اللقاحات التى تشتد الحاجة إليها لأكثر من ٨٠ دولة و٤ منظمات دولية.

لقد أبدت الصين تضامنًا وتعاونًا فى المعركة العالمية ضد الوباء، وطبقت مفاهيم «المصير المشترك للبشرية» و«الدبلوماسية من أجل الشعب» التى دعا إليها الرئيس شى جين بينج، كما وزعت الإمدادات اللازمة لمكافحة الوباء على أكثر من ٥ ملايين مغترب صينى فى أكثر من ١٠٠ دولة.

وبعد تفشى الوباء فى الصين، أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسى على الفور رسالة تعزية إلى الرئيس شى جين بينج وأرسل إمدادات لمكافحة الوباء؛ حيث قامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان فى مصر، بصفتها المبعوث الخاص للرئيس السيسى بزيارة الصين وجلب اللوازم الطبية. وبعد تفشى الوباء فى مصر، قام الجانب الصينى برد الجميل، حيث سلمت السفارة الصينية لدى مصر أربع دفعات متتالية من مواد الإغاثة إلى الحكومة المصرية.

حتى الآن، قدمت الصين إلى مصر ثلاث دفعات متتالية من لقاح «كوفيد- ١٩» مكونة من مليون جرعة، كما وصلت إلى مصر الدفعة الأولى التى اشتراها الجانب المصرى والمكونة من ٥٠٠ ألف جرعة من اللقاح الصينى سينوفارم، وحاليًا وقعت الشركة الصينية سينوفاك اتفاقية تعاون مع شركة فاكسيرا الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، وذلك للإنتاج المحلى للقاح كورونا فى مصر.

إن الصين ومصر تساعدان بعضهما بعضًا للتغلب على الصعوبات الحالية، ولتعزيز التعاون فى مكافحة الوباء باستمرار، كما تشتركان فى حماية حياة وصحة وأمن الشعبين.

ويصادف عام ٢٠٢١ الذكرى الخامسة والستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، وعلى مدى السنوات الـ٦٥ الماضية، حدثت تغيرات كبيرة فى كل من الصين ومصر، لكن الصداقة العميقة التى نشأت بين البلدين فى النضال ضد الإمبريالية والاستعمارية لم تتغير، والتطلعات المشتركة للبلدين كدولتين ناميتين من أجل السلام والازدهار والتجديد لم تتغير. وإنه تحت قيادة الحزب الشيوعى الصينى، انطلق الشعب الصينى فى رحلة جديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة.

ويسعدنا أن نرى الشعب المصرى تحت قيادة الرئيس السيسى يطور الاقتصاد بقوة ويحسن من معيشته، كما خلق وضعًا جديدًا يعمل باستمرار على بناء الوطن وتنمية المجتمع.

الشعوب هى صانعة التاريخ، والقلب البشرى هو القوة الأساسية التى تحدد مستقبل ومصير البلد، وسواء كان مسار التنمية فى بلد ما مناسبًا أو لا، أو كانت حكومة دولة ما مدعومة أو لا، فإن الشعب فقط هو من يكون له القرار النهائى، ولا يمكن لأى طرف خارجى أن يتدخل، سيكون العالم أفضل من الماضى بعد الوباء. وأثق أنه فى ظل توجيه الهدف المشترك المتمثل فى تنمية الاقتصاد الاجتماعى وتعزيز رفاهية الشعب، ستواصل الصين ومصر الدعم المتبادل والصداقة التقليدية التى تمضى قدمًا يدًا بيد، والسير بثبات على مسارات التنمية الخاصة بكل منهما، والاستمرار فى تعزيز الإحساس بالكسب والسعادة والأمن للشعبين.