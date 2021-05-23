علم فلسطين كان حاضرا.. مانشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

تُوج مانشستر سيتي، اليوم الأحد، بطلًا لبطولة الدوري الإنجليزي" بريميرليج" موسم 2020-2021.

لاعبو مانشستر سيتي حملوا لقب البريميرليج عقب نهاية مباراتهم أمام إيفرتون والتي انتهت بفوزهم بخمسة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الثالثة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

رفع رياض محرز نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي علم فلسطين، خلال احتفالية فريقه بالتتويج بلقب البريمرليج بملعب “الاتحاد” عقب مواجهة إيفرتون في الجولة الـ38 والأخيرة للدوري.

النجم الدولي الجزائري رياض محرز ظهر خلال احتفاله مع زملائه في مانشستر سيتي، وقام برفع العلم الفلسطيني، تضامنا مع شعب غزة في حربه ضد إسرائيل.

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