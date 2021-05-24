الإثنين 24 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

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مرض الفطر الأبيض

«الكشف عن بعد».. أعراض الإصابة وطريقة علاج «الفطر الأبيض»

علاج الفطر الأبيض
علاج الفطر الأبيض

يدور الحديث عن حول ما يُسمي بالفطر الأبيض، والأعراض التي تُشير إلى الإصابة به، والأسباب والذي تؤدي إلى دخوله إلى جسم الإنسان.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات حول الفطر الأبيض، وهي: 

ما هو مرض الفطر الأبيض 

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية "cdc،" يطلق عليه داء المبيضات الغازي على الدم أو القلب أو العينين أو المخ أو العظام وأجزاء أخرى من الجسم، ويطلق عليه أيضًا باسم داء المبيضات، وتتم الإصابة به لذوات الأشخاص ذوو المناعة المنخفضة التي تحتوي على جراثيم العفن الفطري.

هذا المرض ناتج عن خميرة تسمي المبيضات يمكنها العيش في مناطق كالأمعاء أو المهبل أو الفم أو الحلق.

الأشخاص المعرضون للإصابة بالفطر الأبيض 

هناك أشخاص أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بمرض الفطر الأبيض وهم من قضوا فترة طويلة في وحدة العناية المركزة، من تم خضوعهم لجراحات مؤخرًا وخاصة جراجة البطن المتعددة، من لديهم جهاز مناعة ضعيف، الذين يخضعون للغسيل الكلوي.

كما أن الذين يحصلون على الغذاء عن طريق الوريد، والذين يتلقون الكثير من المضادات الحيوية والمنشطات، والذين يعانون من مرض السكر، ومن يستخدمون قسطرة وريدية مركزية.

كيفية حدوث عدوى الفطر الأبيض 

يتعرض مرضى "كوفيد_19" عندما يتلقون دعمًا بالأكسجين أن يتلامسوا مع هذه الجراثيم الفطرية خاصة إذا لم يتم تعقيم أجهزة التنفس بشكل صحيح، كما أن استخدام المنشطات وماء الصنبور والمرطب الملحق بأسطوانة الأكسجين، كل ما سبق يؤدي لزيادة خطر التعرض للفطر الأبيض.

أعراض مرض الفطر الأبيض 

يمكن للأشعة المقطعية أو الأشعة السينية اكتشاف وجوده من عدمه، كما أنه يصيب الرئتين بنفس طريقة فيروس كورونا، وعلى الرغم من أن أصحاب مرض الفطر الأبيض نتيجتهم سلبي كورونا ولكنهم يعانون للغاية من هذة العدوى الشديدة، ويعتبر أخطر من الفطر الأسود حيث يؤثر على الرئتين وكذلك الأظافر والجلد والكلي.

هل مرض الفطر الأبيض معد

الإجابة أن هذه الفطريات ليست معدية في الحالات الشائعة منها حيث أنه لا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر ومع ذلك توجد بعض أنواع الفطريات تُسبب العدوى على الجلد .

تشخيص مرض الفطر الأبيض 

يتم التشخيص عن طريق اختبار مزرعة الفطريات للبلغم أو المخاط ، للكشف عن مدى الإصابة الفطرية في أجسامهم.

علاج مرض الفطر الأبيض 

يتم العلاج بعد الكشف عنه عن طريق استخدام الأدوية المضادة للفطريات لعلاج المرضي، وتم اعتماد نوع وجرعة الأدوية المضادة للفطريات، وتختلف الجرعة بحسب حالة المريض.

 

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