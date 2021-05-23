الأحد 23 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة العلاجية والتزحلق على الماء» أبرزها.. أسباب تدفعك لزيارة سفاجا

مدينة سفاجا
مدينة سفاجا

ناشدت الهيئة العامة للاستعلامات، المواطنين المصريين بالخارج، بالذهاب إلى مدينة سفاجا لقضاء إجازتهم الصيفية، في إطار دعم السياحة المصرية وتعريف المواطنين بالخارج حول أفضل المعالم السياحية في مصر.

وترصد "الدستور" أبرز المعالم السياحية بمنطقة مدينة سفاجا:

تعتبر مدينة سفاجا بمثابة ميناء ومنتجع على شاطئ البحر الأحمر به العديد من القرى السياحية المتميزة والفنادق والمطاعم، وتمتاز بهوائها النقي الخالي من التلوث، وبمياهها ذات الملوحة العالية وكثبانها الرملية السوداء التي لها خواص علاجية متميزة. كما أن شواطئها النظيفة ورياحها الشديدة جعلاها مكانا نموذجيا لرياضة التزحلق على الماء.

الموقع: 
 

تقع مدينة سفاجا في جنوب الغردقة ويبلغ طول شواطئها حوالي 60 كم. وتم إنشاء المدينة سنة 1911 مع اكتشاف الفوسفات ومعظم أنشطة سكانها في الصناعة والتعدين والسياحة. تحتوي الغردقة على قريتين رئيسيتين:ـ

قرية النصر:

تقع على بعد حوالي 85 كم طريق سفاجا - قنا. ويسكنها سكان الصحراء الأصليون.

قرية أم الحويطات: تقع على بعد حوالي 26 كم جنوب غرب سفاجا بجانب مناجم الفوسفات و هي محاطة  بالجبال من كل جانب.

أهميتها كمنطقة جذب سياحي:

وقد تردد اسم سفاجا في وسائل الإعلام العالمية بكثافة مؤخراً وتطلعت الأنظار إليها عندما عقد في شهر يونيو 1995 مؤتمر عالمي بها لإعلان نتائج تجارب علمية وطبية اشترك فيها خبراء من عدة دول من انحاء العالم لعلاج عدد من الأمراض خاصة مرض الصدفية بواسطة العلاج البيئي في سفاجا. وكانت النتائج مبهرة حيث تحقق الشفاء بنسبة مبهرة للعديد من المرضى المصريين والأوروبيين الذين جاءوا للاستشفاء في سفاجا وبالإضافة إلى شهرتها في مجال السياحة العلاجية.

مقومات سياحية واقتصادية: 

 تتميز سفاجا بمقومات سياحية واقتصادية عديدة حيث تقع على بعد 65 كيلو متراً جنوب الغردقة وبها ميناء صغير يستقبل عبارات الركاب وسفن الحاويات التجارية كما توجد بها بالقرب منها مناجم الفوسفات وهى مركز مهم لتصدير الفوسفات كما يربطها بمحافظة قنا فى جنوب مصر طريق معبد يبلغ طوله 164 كيلو متراً. أما التسهيلات السياحية في سفاجا فهي عديدة حيث يوجد بها العديد من الفنادق والاستراحات والشاليهات السياحية.

المصريين بالخارج مدينة سفاجا لقضاء إجازتهم الصيفية في إطار دعم السياحة المصرية البحر الاحمر القرى السياحية الهيئة العامة للاستعلامات مصر

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