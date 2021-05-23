«شبح الموت».. شبكة أمريكية: الفطر الأسود يطارد مصابي ومتعافي كورونا في الهند

في أوائل شهر مايو، دق الأطباء في الهند ناقوس الخطر بعد ارتفاع عدد المصابين بالفطر الأسود، وهي عدوى نادرة ومميتة.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن العديد من المصابين بالفطر الأسود هم مرضى فيروس كورونا أو من تعافوا مؤخرًا منه وتسبب الفيروس في إضعاف أجهزتهم المناعية أو لديهم امراض مزمنة وعلى راسها السكر.

وأوضحت الشبكة أنه في الأسابيع القليلة الماضية، تم الإبلاغ عن الآلاف من حالات الإصابة بالفطر الأسود في جميع أنحاء الهند، حيث تم نقل المئات إلى المستشفيات ووفاة 90 شخصًا على الأقل.

ما هو الفطر الأسود؟ وما هي أعراضه؟

ينتج الفطر الأسود عن العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي، وهو مرض غير معدي ولا ينتقل من شخص لآخر.

ويمكن أن تسبب عدة أنواع من الفطريات المرض، هذه الفطريات ليست ضارة لمعظم الناس، ولكنها يمكن أن تسبب التهابات خطيرة بين أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة (CDC).

وتؤثر الفطريات السوداء بشكل شائع على الرئتين بعد أن يستنشق الشخص جراثيم فطرية في الهواء، ويمكن أن تؤثر أيضًا على الجلد بعد إصابة سطحية مثل الجرح أو الحرق.

وتعتمد الأعراض على مكان نمو الفطريات في الجسم ، ولكن يمكن أن تشمل تورم الوجه والحمى وتقرحات الجلد والآفات السوداء في الفم.

وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان يوم 14 مايو إن المرض "يبدأ في الظهور على شكل عدوى جلدية في الجيوب الهوائية الموجودة خلف الجبهة والانف وعظام الوجه وبين العينين والأسنان، والرئتين ويمكن أن يصا إلى الدماغ".

ويؤدي إلى اسوداد أو تغير لون الأنف ، وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها ، وألم في الصدر ، وصعوبات في التنفس وسعال في الدم ".

وقال الدكتور هيمانت ثاكر ، الطبيب الاستشاري وأخصائي القلب في مستشفى براش كاندي في مومباي: "إحدى الطرق التي ينتقل بها داء الغشاء المخاطي هي غزو الأوعية الدموية".

وتابع "إنه يضر بالدورة الدموية إلى العضو البعيد ، وبالتالي ينتج ما يسمى بالنخر أو موت الأنسجة ، والذي يصبح بعد ذلك أسودًا،ط ومن ثم يطلق عليه اسم الفطر الأسود."

وأضاف أنه في الحالات الشديدة ، فإن العدوى "تنتقل عبر الأوعية الدموية إلى المخ" ، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر أو إحداث "فجوة" في الوجه. "إذا لم يتم السيطرة عليه ، ولم يتم علاجه ، يمكن أن يكون معدل الوفيات من 20٪ إلى 50٪."

ويعتمد معدل الوفيات أيضًا على نوع الفطريات المعنية وأي جزء من الجسم يتأثر.