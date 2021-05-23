الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدا ٤٩ رحلة طيران لمصر للطيران ابرزها واشنطن والدوحة ومسكو

غدا.. 49 رحلة طيران لمصر للطيران أبرزها واشنطن والدوحة وموسكو

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير مصر للطيران غداً  الاثنين ٢٤ مايو ٤٩ رحلة جوية بمعدل ٣٥ رحلة دولية إلى كل من واشنطن، عمان، بيروت، بغداد، لاجوس، أكرا، الدوحة، لندن، باريس، روما، دبي، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، جوبا، البحرين، لارناكا، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا ، إربيل، و١٢ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر واسوان، و رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من  ٤٧٩٢راكب.

وتنطلق ٣٥ رحلة دولية إلى كل من (واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، لندن، نيويورك، باريس، دبي، إسطنبول، أمستردام، أبوظبي، موسكو، ميلانو، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، أديس أبابا).

فيما تتوجه ١٢ رحلة داخلية إلى (شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان ومرسى علم، و٣ رحلات شحن جوى.

شروط السفر إلى مصر

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل "PCR" بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت"، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة لمطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل "PCR" فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل "PCR" سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

كما أعلنت  الشركة الوطنية مصر للطيران، مؤخرا عن بدء تشغيل رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة ومدينة “دوسلدورف” الألمانية اعتبارا من 2 يوليو 2021.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية.

كما قررت مصر للطيران طرح تخفيض 20% ومنح ضعف الأميال لعملاء برنامج المسافر الدائم “EGYPTAIR Plus”، على أسعار رحلاتها الداخلية الجديدة التي تم الإعلان عنها، لتربط مطار شرم الشيخ بمطار الغردقة أيام الأحد والخميس من كل أسبوع، وكذلك رحلاتها الجديدة بين القاهرة وأسيوط وسوهاج يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

غدا رحلة طيران لمصر للطيران ابرزها واشنطن والدوحة

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