الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يدعو مينسك إلى السماح لجميع ركاب الطائرة بالمغادرة

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

حذّر قادة الاتحاد الأوروبي، بيلاروس الأحد، من أنها ستتحمّل مسؤولية سلامة الركاب الذين كانوا على متن رحلة جوية تم تحويل مسارها وأرغمت على الهبوط في مينسك مطالبين بالسماح لهم جميعا بالمغادرة.
وغرد وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزب بوريل "نحمل حكومة بيلاروس مسؤولية سلامة كل الركاب والطائرة. يجب السماح لكل الركاب بمواصلة رحلتهم فورا"، في دعوة مبطّنة لمينسك بإطلاق سراح المعارض المنفي رومان بروتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة.
وصدرت دعوة مماثلة عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الي قالت في تغريدة منفصلة: "يجب أن يواصل جميع الركاب رحلتهم إلى فيلنيوس فورا وبأن يتم ضمان سلامتهم".
وحذّرت من وجود "عواقب لأي انتهاك لقواعد السفر الدولي جوا".
وضم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال صوته إلى المسؤولين الرفيعين في التكتل قائلا "سيكون من الضروري إجراء تحقيق من قبل منظمة الطيران المدني الدولي في الحادثة".

مينسك هي عاصمة روسيا البيضاء وأكبر مدنها، وتعد المدينة مقراً لاتحاد الدول المستقلة كذلك التوقيت الزمني لمينسك فهو UTC+3.

الحكم الروسي
ضمت الإمبراطورية الروسية مدينة مينسك إليها عام 1798 وفي عام 1796 أصبحت المدينة عاصمة لمحافظة مينك الروسية. واستبدلت جميع أسماء الشوراع في المدينة باسماء روسية لكن بقي اسم المدينة دون تغيير.

وخلال القرن التاسع عشر واصلت المدينة نموها وتطورها وفي عقد 1830 رصفت وبلطت الشوراع والساحات الرئيسية في مينسك. وافتتحت أول مكتبة عام 1836. 

ووضع أول سلم اطفاء في الخدمة عام 1837. وفي عام 1838 طبعت أول صحيفة محلية في مينسك. وافتتح أول مسرح في المدينة عام 1844. وبحلول عقد 1860 كانت مدينة مينسك مدينة تجارية هامة بعدد سكان يبلغ 27 ألف 

وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي، واصلت المدينة مسيرة التطوّر. باعتبارها عاصمة لدولة مستقلة حديثاً. سرعان ما اكتسبت مدينة مينسك سمات المدن الكبرى. وفتحت فيها سفارات وعدد من المباني الإدارية.

الاتحاد الأوروبي مينسك بيلاروس

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