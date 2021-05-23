إنجي علاء تعلق على تصريحات يوسف الشريف عن «لمس الفنانات»

ردت السيناريست إنجي علاء على التصريحات التي نسبت لزوجها الفنان يوسف الشريف، حول رفضه ملامسة النساء في أعماله الفنية، وعلاقتها بالتصريح.

وقالت إنجي علاء، خلال لقائها في برنامج "حروف الجر"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المُذاع عبر "نجوم إف إم": "ماليش علاقة خالص دي آراء شخصية وكل واحد بيجتهد في مكانه، ويوسف لم يقل هذا التصريح، والمشكلة إن طلعت تصريحات فيها الكلام ده على لسانه وناس أخذوها وأصبحت مسلم بها وهي غير صحيحة من الأساس، هو كان بيتكلم على المشاهد الساخنة فقط ودي البعض لا يفضلها، لكنه ما اتكلمش على التلامس ولو رجعت للحوار مع الإعلامي رامي رضوان لم يذكر كلمة رفضه ملامسة النساء".

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