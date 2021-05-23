للمصريين بالكويت.. إجراءات استخراج وثيقة سفر للكبار للعودة لمصر

ترصد «الدستور» كل ما يخص المستندات المطلوبة لاستخراج وثيقة سفر للكبار للعودة لأرض الوطن في حالة فقدان أو عدم وجود جواز السفر، للمصريين المقيمين في الكويت، وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وجاءت الإجراءات كالآتي:

المستندات اللازمة لاستخراج وثيقة سفر للكبار للعودة لأرض الوطن:

بلاغ من مباحث شئون الإقامة بدولة الكويت، أو حكم محكمة بتسليم الجواز، أو موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على الإلغاء النهائي للسفر. صورة جواز السفر المفقود وبرنت ببيانات جواز السفر من إدارة شئون الإقامة التي يتبعها مقدم الطلب. بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد المميكنة للمواطن. إعلان بإحدى الصحف. عدد (2) صورة شخصية 4×6 خلفية بيضاء حديثة. لا يتم تحصيل رسوم لهذه المعاملة.



وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.