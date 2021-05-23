الأحد 23 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«السياحة والمصايف»: 50% نسبة إشغالات شواطئ الإسكندرية في اليوم الثاني (صور)

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

واصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لليوم الثاني من فتح الشواطئ، متابعتها لكافة شواطئ الإسكندرية والممتدة بطول الشريط الساحلي للإسكندرية من أبو قير شرقاً وحتي سيدي كرير غربًا، وتلاحظ زيادة الإقبال فى اليوم الثانى، حيث تراوحت نسبة الإقبال علي الشواطئ ما بين 25٪الى 50٪.

كما شدد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على التنبيه على المستأجرين وعمال الشواطئ بضرورة ارتداء الكمامات، مع وجود مسافة ٤ متر بين كل شمسية واخرى، وكذلك تطهير وحدات خلع الملابس ودورات المياه بصفة ومستمرة، فضلًا عن على حسن معاملة المواطنين وعدم فرض أية اكراميات عليهم.

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الرواد عدم دفع أى مبالغ اضافية عند استعمال دورات المياه أو غرفة تغير الملابس والاكتفاء بدفع ثمن التذكرة المدون عليها فقط ورفض الحصول على عدد تذاكر أقل من المبالغ المدفوعة، مؤكدة الترحيب باستقبال أى شكاوى علي قنوات الاتصال التي وفرتها الادارة سواء عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على ارقام الهاتف المتاحة.


واستقبلت شواطئ الإسكندرية أمس، المواطنين من أهالي الإسكندرية والمصطافين في أول أيام عودة فتح الشواطئ للجمهور بعد إغلاق دام لمدة عام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام محافظ الإسكندرية بجولة تفقدية علي شواطئ الإسكندرية، لمتابعة إعادة فتح الشواطئ واستقبال المواطنين بها، ومدي الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا. بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وجميع الجهات المعنية.

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية السياحة والمصايف لليوم الثاني عودة فتح الشواطئ الإسكندرية

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