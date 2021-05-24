مصر تنجح فى فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات رغم كورونا

فرضت جائحة كورونا على مختلف دول العالم قيود على مختلف القطاعات، الأمر الذي أثر سلبًا على حركة التجارة الخارجية نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا.

وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا إلا أن مصر عملت على محاولة انعاش التجارة الخارجية وزيادة حجم الصادرات حيث وضعت خطة تهدف إلى فتح أسواق جديدة في الدول المختلفة لتصل إلى ١٠٠ مليار دولار.

وشهد العام الجاري زيادة في إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة تصل إلى 6% خلال الربع الأول من عام 2021، بحسب وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وقُدرت الصادرات المصرية بإجمالي قيمة 7 مليارات و438 مليون دولار خلال الفترة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وجاء قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة على رأس قائمة الصادرات بقيمة مليار و530 مليون دولار، ومن ثم مواد البناء بقيمة مليار و353 مليون دولار، ويليه قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 965 مليون دولار، ومن ثم قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 739 مليون دولار، و قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 434 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 174 مليون دولار، بحسب الإحصائيات الصادرة عن المجلس التصديري خلال الربع الأول من العام الحالي.

تركيا والولايات المتحدة والسعودية وإيطاليا ومالطا، تلك الدول جاءت على رأس قائمة الدول التي تستورد من مصر منتجات مختلفة، وتصدرت القائمة بإجمالي 30.6 % من أسواقها هي منتجات مصرية.

وهناك 5 دول استحوذت على نسبة 42.1% من إجمالي الواردات المصرية من الخارج، وتعد الصين من أهم الدول المصدرة للسوق المصرية بقيمة 3 مليارات و145 مليون دولار وجاءت بعدها الولايات المتحدة في قائمة الدول المصدرة لمصر بقيمة مليار و495 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 970 مليون دولار وروسيا الاتحادية بقيمة 855 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 689 مليون دولا.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس مدى مساهمة زيادة الصادرات المصرية في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 1%، إذ بلغت قيمة العجز 9 مليارات و552 مليون دولار، مقابل 9 مليارات و685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.