محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

أعرف أن المشهد استفزك، وقد يكون أربكك إلى حد الغضب.

الفنانة الفلانية تحضر جنازة الفنان الكبير سمير غانم صباح الجمعة، يبدو عليها الحزن بصدق، والتأثر دون ادعاء.

وفى مساء الجمعة الفنانة الفلانية نفسها تحضر فرحًا صاخبًا، تبدو عليها السعادة بصدق، وترقص بمنتهى الانبساط بلا ادعاء.

أقدر بالطبع حالة الاستفزاز التى عبر عنها كثيرون عبر المنصات المختلفة، وأقدر أيضًا حالة الغضب التى لا أشك فى صدقها من سلوك يفتقد إلى كثير من اللياقة.

قُل عن الحرية الشخصية ما تريد، وتحدّث عن أن الفنانين يجب ألا يفرض جمهورهم عليهم وصاية كما تشاء، فليس من حق أحد أن يقول لهم افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، فهم فى النهاية يملكون حياتهم، ومن حقهم أن يتصرفوا فيها بالطريقة التى تروق لهم.

لكن هذا المنطق يحتاج فى رأيى إلى مراجعة، فالفنانون فى الحقيقة ليسوا مِلك أنفسهم بشكل كامل، وهذا قدرهم الذى لن يستطيعوا الهروب منه، بل عليهم مواجهته بشجاعة.

فالجمهور الذى يقتطع من وقته ليتابع هؤلاء الفنانين، ويدفع من ماله ليمنحهم أجرهم، ويسهم فى صنع نجوميتهم وشعبيتهم وتأثيرهم، له حق فى أن يعاتبهم ويحاسبهم، وأن يغضب إذا بدا منهم ما لا يعجبه.

لقد خسر الفنانون الذين وقعوا فى فخ الازدواجية- حزن وفرح بنفس القدر من الصدق والجدية- كثيرًا، ليس لأنهم رسخوا لدى جمهورهم أن حياتهم مجرد دور درامى يجيدون أداءه بلا مشاعر حقيقية، ولكن لأنهم ظهروا أمامنا يفتقدون اللياقة، ولا يراعون الأصول.

إننى أعذر الذين أحاطت بهم الصدمة من المشهد المتناقض، لم يتحملوا أن يشاهدوا نجمتهم تستهين بكل المشاعر الإنسانية، فتبديها بميكانيكية لا روح فيها، وكأنها آلة تتم برمجتها صباحًا على مشاعر الحزن ومساءً على مشاعر الفرح، وهى جاهزة طوال الوقت.

قد يطالب الفنانون الجمهور بأن يحترم خصوصياتهم، دون أن يلتفتوا إلى أن هذا الجمهور له مشاعره، وقبل المشاعر فهناك أصول يحرص على مراعاتها، وعندما يجد من يحبهم يخرجون على هذه الأصول يتوقف ويعيد حساباته، وويل للفنانين من جمهور يعيد حساباته معهم.

عندما مات الفنان الكبير نور الشريف قام عادل إمام بتأجيل فرح ابنه محمد، فللحزن جلاله.

وبعد أن شارك محمد حماقى فى جنازة سمير غانم ألغى مشاركته فى فرح كان قد تعاقد عليه.

هالة صدقى أعلنت عن أنها عادت إلى القاهرة لتحضر فرحًا، لكن وفاة سمير غانم جعلتها تعتذر عن عدم حضور الفرح.

هذه تصرفات مسئولة، لكن الذين عبروا الحاجز بين الحزن والفرح بسهولة وبساطة لم يفكروا حتى فى الاعتذار للناس، أو التعاطى مع ما يقولونه بتواضع، تعالوا على ما سمعوا، بل هاجموا جمهورهم، وكأنهم لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم.

ما فعله هؤلاء الفنانون يدخل عند المصريين فى دائرة العيب.. ورغم كل ما نقع فيه من أخطاء كبيرة وصغيرة، فإننا لا نزال نقف عند العيب ولا نتسامح مع من يخطو على أرضه، ولا نغفر لمن يصر عليه.

لا يملك الفنان أهم من تصديق الناس له وثقتهم فيه، إذا سقطت الثقة فقد الفنان مصداقيته، وأعتقد أن ما جرى أفقد الفنانين، الذين تورطوا فى مهزلة الجمعة، الكثير من مصداقيتهم، وسيكونون فى حاجة إلى بذل كثير من الجهد لترميم جدار الثقة الذى تصدع، وأول هذا الجهد هو تقديم اعتذار علنى وواضح ولا يقبل لبسًا للجمهور عما فعلوه، لعل هذا الجمهور يغفر لهم ويتجاوز عن زلاتهم.

على الهامش

بعيدًا عن أجواء الحزن والفرح، لفت انتباهى تعليق عابر كتبه أحدهم.

إننا نعيش فى ظل وباء لا يرحم، ولا نجاة منه إلا باتباع الإجراءات الاحترازية بعد عفو الله وستره، وكان من المفروض أن يكون الفنانون قدوة للجميع فى تنفيذ هذه الإجراءات ومن أهمها التباعد الاجتماعى، فلماذا يضربون عرض الحائط بذلك ويصرون على الوجود فى تجمعات التقارب هو الغالب عليها؟ أعتقد أن فنانينا فى حاجة لمراجعات كثيرة، ليس لتعاليهم على مشاعر الناس فقط، ولكن لسلوكهم أيضًا.

أقول هذا وأنا منتبه تمامًا إلى أننى لا أتحدث عن كل فنانينا، فالزلات وقع فيها بعضهم، ولأننا نحبهم، فقد وجب علينا أن ننبههم.

اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد.