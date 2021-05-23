«محامي البحر الأحمر»: تطعيم الأعضاء مجانا بلقاح كورونا

أعلنت نقابة المحامين بالبحر الأحمر توقيع بروتوكول مع مديرية الصحة بالمحافظة لتطعيم المحامين وأسرهم بلقاح فيروس كورونا مجانًا.

وذكرت النقابة في بيان لها أن ذلك حرصًا على صحة أعضاء الجمعية العمومية من جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفة: «وبما يدعم خطة الدولة للحفاظ على مواطنيها، فعلى من يرغب الحصول على اللقاح التوجه لمقر النقابة الإداري لتسجيل بياناته، علما بأنه سيتم الحقن بالمصل داخل مقر النقابة».

وتعقد نقابة المحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، الأربعاء المقبل، لنقابات القاهرة الكبرى، بواقع مجموعتين؛ الأولى من الساعة التاسعة صباحًا لنقابات (شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان)، والثانية من الساعة العاشرة والنصف صباحًا لنقابات (بنها ـ شبرا الخيمة ـ 6 أكتوبر ـ شمال الجيزة).

ويترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية برمسيس.

وصرح حسين الجمال، بأنه سيتم الإعلان عن موعد جلسات حلف اليمين لباقي النقابات الفرعية خلال الأسبوع المقبل.

تنبيهات مهمة من إدارة السجلات للمحامين الجدد:

• – عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

• – الالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.

• – الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

• – من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.

• – لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

• – إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.

• – لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.