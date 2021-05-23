الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محامي البحر الأحمر»: تطعيم الأعضاء مجانا بلقاح كورونا

المحامين
المحامين

أعلنت نقابة المحامين بالبحر الأحمر توقيع بروتوكول مع مديرية الصحة بالمحافظة لتطعيم المحامين وأسرهم بلقاح فيروس كورونا مجانًا.

وذكرت النقابة في بيان لها أن ذلك حرصًا على صحة أعضاء الجمعية العمومية من جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفة: «وبما يدعم خطة الدولة للحفاظ على مواطنيها، فعلى من يرغب الحصول على اللقاح التوجه لمقر النقابة الإداري لتسجيل بياناته، علما بأنه سيتم الحقن بالمصل داخل مقر النقابة».

وتعقد نقابة المحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، الأربعاء المقبل، لنقابات القاهرة الكبرى، بواقع مجموعتين؛ الأولى من الساعة التاسعة صباحًا لنقابات (شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان)، والثانية من الساعة العاشرة والنصف صباحًا لنقابات (بنها ـ شبرا الخيمة ـ 6 أكتوبر ـ شمال الجيزة).

ويترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام  حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية برمسيس.

وصرح  حسين الجمال، بأنه سيتم الإعلان عن موعد جلسات حلف اليمين لباقي النقابات الفرعية خلال الأسبوع المقبل.

تنبيهات مهمة من إدارة السجلات للمحامين الجدد:

• – عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
• – الالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.
• – الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.
• – من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.
• – لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
• – إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.
• – لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

البحر الاحمر محافظة وزارة الصحة فيروس كورونا مواجهة فيروس كورونا

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

لأول مرة.. «قناة السويس» تكشف خسائر إنقاذ السفينة الجانحة: «وفاة عامل وغرق لانش»

رئيس «مكافحة كورونا»: رصدنا حالتين فقط مصابتين بالفطر الأسود

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

أسباب رفض موسيماني ضم ثنائي الأهلي لرحلة الدوحة

«حائط الأمان».. كيف كان صوت «الشناوي» عاملا في صعود الأهلي لنصف النهائي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

لياو ليتشيانج يكتب: 65 عامًا من العلاقات المصرية الصينية.. القاهرة وبكين يدًا بيد

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى

الوفد الأمني المصري يغادر قطاع غزة

الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي على موظفي «أوقاف القدس»



عاجل
السفير الفلسطيني بالقاهرة: دمار هائل في غزة.. ومصر صاحبة يد نظيفة في دعم القضية