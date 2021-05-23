«خارجية الوفد» تعزي الصين والحزب الشيوعي في ضحايا عاصفة جانسو

تتقدم لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد المصري برئاسة حسن بدراوي، لجمهورية الصين الشعبية "شعبا وحكومة" والحزب الشيوعي الصيني بخالص التعازي في ضحايا العاصفة التي هبّت أثناء مشاركتهم في سباق الماراثون بمقاطعة جانسو.

وزارة الخارجية المصرية تنعي الصين

وكانت مصر قد أعربت فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم إثر عاصفة فجائية هبّت أثناء مشاركتهم فى مسابقة ماراثون بمقاطعة جانسو الصينية، مما أسفر عن وفاة 21 شخصًا.

وأكدت مصر، حكومةً وشعبًا، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الصين الصديقة فى هذا المصاب الأليم.

تفاصيل حادث وفاة 21 متسابق في إقليم جانسو

تسببت موجه برد قارس فى الصين وفاة 20 متسابقا للركض فى إقليم جانسو بشمال غرب البلاد، بالتحديد بمنطقة جينجتاى التابعة لمدينة باين.

و أقيم السباق الذى امتد لمسافة 100 كيلومتر، وشارك فيه 172 متسابقا، ووضحت وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا" أنه تأكد سلامة 151 متسابقا، منهم 8 تعرضوا لإصابات طفيفة.

ووفقا لـ"سكاى نيوز" قالت السلطات فى مدينة بايين بمقاطعة جانسو أن عاصفة هوجاء مفاجئة تخللها تساقط حبات من البرد وأمطار جليدية ورياح عاتية ضربت جزءا من مسار هذا الماراثون، السبت، قرابة الساعة 13:00 مما أسفر عن مقتل 20 شخصا وجارى البحث عن أشخاص مفقودين.

وكانت قد أوردت "شينخوا" فى حصيلة سابقة سقوط 16 قتيلًا، و5 مفقودين بسبب الطقس السئ الذى ضرب المنطقة خلال السباق، وأوضحت الوكالة أن سباق "الألترا ماراثون" الذى أقيم فى "غابة حجر النهر الأصفر" قرب مدينة بايين تم إيقافه إثر هبوب العاصفة. وتزيد سباقات "الألترا ماراثون" فى مسافتها عن مسافة الماراثون الرسمى وقدرها 42 كيلومترا و195 مترا، وتقع جانسو، وهى إحدى أفقر مناطق الصين، على حدود منغوليا من الشمال وشينجيانج من الغرب.

وتشتهر "غابة حجر النهر الأصفر" بتضاريسها الجبلية الوعرة ومناظرها الخلابة، وتتميز بصواعد ونوازل حجرية وتعتبر موقعا مفضلا لتصوير العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام الصينية.

ووفقا لـ"سكاى نيوز" يعتقد العلماء أن التكوينات الصخرية فى هذه المنطقة تعود إلى 4 مليارات سنة.