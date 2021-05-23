الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الباب قفل على رأسه».. لغز جثة «الجنايني» في السفارة الروسية

السفارة الروسية
السفارة الروسية

كشفت التحريات الأولية لضباط مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، في واقعة مصرع عامل داخل السفارة الروسية بدائرة القسم أن المتوفى يعمل “جنايني” وتوفي بالخطأ.

وأوضحت التحريات أن أحد أبواب السفارة قفل على رأس المجنى عليه أثناء إغلاقه ومن ثم حدث له اختناق وتوفى متأثرا بالحادث، ولا شبهة جنائية في الواقعة.

كان الرائد عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، تلقى إشارة من غرفة النجدة مفادها وفاة أحد الأشخاص داخل السفارة الروسية، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وعثر على جثة عامل "جنايني"، وبسؤال الموجود بالسفارة أفادوا بأن أحد الأبواب أغلق عليه فلقي مصرعه متأثرًا بإصابته، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر رقم 2984 قسم الدقي، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة.

الدقي النيابة العامة العثور على جثة السفارة الروسية قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة

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