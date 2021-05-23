الأحد 23 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«في ناس ماشفوش المسلسل».. إنجي علاء ترد على منتقدي «كوفيد 25»

جريدة الدستور

ردَّت السيناريست إنجي علاء على الانتقادات التي تعرض لها مسلسل "كوفيد 25"، والذي قام ببطولته زوجها الفنان يوسف الشريف.

 

وقالت إنجي علاء، خلال لقائها في برنامج "حروف الجر"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "الهجوم بيكون صحيح لما الناس كلها أو معظمها تجتمع على شيء ويكون رأي عام، إنما الانتقاد له كذا صورة، وأنا بحب النقد البناء سواء من النقاد أو الجمهور، ما بحبش النقد اللي مش مبني على أسس، لأن كتير بيكتب على خبر غلط أو حد ما شافش المسلسل".

 

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