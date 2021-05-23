الأحد 23 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المصيلحي: السيسي خصص 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع خلال كورونا

السيسي
السيسي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لم تعان خلال أزمة فيروس كورونا من نقص السلع الغذائية لأنها دولة كبيرة قادرة على تدبير وتوفيق أوضاعها.

وأضاف المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" أن الرؤية الواضحة للقيادة السياسية ودعم وزارة التموين ساهم في تفادي حدوث أزمة خلال فترة كورونا.

وتابع: “لدينا احتياطي استراتيجي كبير من السلع الغذائية وطرق تخزينها تتم على أعلى مستوى”، مضيفا: “الرئيس السيسي خصص 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع”.

وأوضح أن "القيادة السياسية تدعم وزارة التموين لتوفير احتياطي استراتيجي، وتم استلام 2.9 مليون طن قمح من المزارعين".

وأكمل: “لدينا احتياطي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر”، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسلم تقرير يومي للاطمئنان على توفير السلع الأساسية".

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم شراء نحو 2.9 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين منذ بداية الموسم الحالي، وضخ 12 مليار جنيه للفلاحين، ونأمل الوصول إلى 3.6 مليون طن قمح وذلك يؤدى إلى أهمية وجود مشروع قومي للصوامع.

أخبار التموين إدارة التموين قرارات وزير التموين الرئس عبد الفتاح السيسي على المصيلحىى

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