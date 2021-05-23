نصائح مهمة للوقاية من الفطر الأسود (فيديو)

قدَّم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح للحماية من الإصابة بالفطر الأسود والفيروسات التنفسية خلال السنوات القادمة.

وقال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع عبر فضائية dmc، إن غسل الأيدي يقى من 250 مرضًا معديًا والفطريات والحساسيات، لافتًا إلى أن النظافة وغسل الأيدي باستمرار لمدة 20 ثانية والحفاظ على قص الأظافر وعدم وضع المناكير وخلع الساعة والخواتم والإكسسوارات عند غسل الأيدي، أهم سبل الوقاية.

وأوضح أن تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب تقضى على البكتريا الصديقة وتجعل البكتريا الضارة تحل محلها، كما أن تناول المواد الحافظة يسهم في زيادة الفطريات بشكل عام في الجسم.

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