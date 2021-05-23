الزميل محمود العمري يحتفل بزفافه على تقى شرف الدين بحضور الأزهري (صور)

وسط أجواء من الفرحة والسعادة، احتفل الزميل محمود العمري، الصحفى بمؤسسة "اليوم السابع" بحفل زفافه على الدكتورة تقى شرف الدين، بقاعة نيرفانا بطريق سقارة بالهرم، وذلك بمشاركة عدد كبير من أعضاء البرلمان والقيادات التنفيذية والمسئولين.

وكان فى مقدمة الحضور بحفل الزفاف الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والداعية الأزهري، والذى قام بإشهار عقد قران العروسين، كما حضر كل من إبراهيم بهزاد الإعلامي والمدون الإماراتي الشهير، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدستور والإعلامي بقناة النهار، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب زكريا حسان عضو مجلس النواب عن دائرة ساقلته وأخميم، والدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط، والشيخ صالح عبدالحميد الأزهري عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، والدكتور حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، والدكتور حامد فارس الكاتب والمتخصص في الشئون العربية، والدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد، وحازم الملاح المسئول الإعلامي عن برنامح كبار وأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، وماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، ولفيف من الزملاء الصحفيين والكتاب بمختلف الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية.

وأرسل كل من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، والنائب محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد فؤاد عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، باقات ورود للتهنئة بحفل الزفاف، كما أرسل عدد كبير من المسئولين والنواب التهاني للعروسين.

وحضر حفل الزفاف من أقارب العروسين، وكبار وأعيان عائلتي العمري بمركز ساقلته بمحافظة سوهاج، عنهم كبير العائلة ووالد العريس السيد خالد العمري، والحاج عادل العمري والحاج صلاح العمري، و عبدالاه العمري، الدكتور علاء السيد العمري، والحاج خالد السيد العمري، ورموز عائلة شرف الدين بمركز شبين الكوم بالمنوفية، عنهم الحاج وائل شرف الدين والد العروس مدير إدارة بقطاع كهرباء المنوفية، وآخرين من العائلة.

الزميل محمود العمري يحتفل بزفافه

الزميل محمود العمري يحتفل بزفافه

الزميل محمود العمري يحتفل بزفافه

الزميل محمود العمري يحتفل بزفافه

الزميل محمود العمري يحتفل بزفافه

الزميل محمود العمري يحتفل بزفافه

الزميل محمود العمري يحتفل بزفافه

الزميل محمود العمري يحتفل بزفافه

الزميل محمود العمري يحتفل بزفافه

الزميل محمود العمري يحتفل بزفافه

الزميل محمود العمري يحتفل بزفافه

الزميل محمود العمري يحتفل بزفافه

الزميل محمود العمري يحتفل بزفافه

الزميل محمود العمري يحتفل بزفافه

الزميل محمود العمري يحتفل بزفافه

الزميل محمود العمري يحتفل بزفافه

الزميل محمود العمري يحتفل بزفافه