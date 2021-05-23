الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

روبي في صورة جديدة على «إنستجرام»: «أتمنى نعيش الصيف طوال العام»

روبي في عطلة الصيف
روبي في عطلة الصيف

نشرت النجمة روبي على الصفحة الرسمية الخاصة بها على إنستجرام أحدث صورة لها وهي تستمتع بقضاء عطلة الصيف، بمايوه أسود على أحد الشواطئ معلقة: "أتمنى أن نعيش الصيف طوال العام".

وعلقت النجمة راندا البحيري على الصورة قائلة: "الواحد بيشوفلك أى صورة بيحس ببهجة وفرحة.. مع إني فعلا مكنتش عارفة أبتسم اليومين دول.. بس حظي حلو فتحت الانستجرام عارف إني بحبك طلعت صورتك أول صورة.. مش هقلب في باقي الول.. مش عايزة أشوف صور تانية خلاص".

اللافت للنظر إلى أن الفنانة روبي دائما ما تتصدر التريند بمجرد ظهور أي صورة جديدة لها، فملامحها المصرية تجعلها دائما محببة وخفيفة الروح، حيث نشرت من قبل صورة لها بإحدى الشواطئ في الساحل الشمالي عبر حسابها الشخصي وهي ترتدي مايوه "بكيني" فوقه ثوب شفاف، وظهرت أيضا بسترة باللون الأصفر بالمكان نفسه في أحد الشرف المطلة على البحر.

كما أطلت أيضا في وقت سابق بصورة لها بغرفتها بملابس باللون الأبيض وبشرة غامقة ملفتة للأنظار، خاصة وأنها قليلة الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، على عكس بعض المشاهير الذين يستمرون في الظهور عبر صفحاتهم.

روبي في حتة تانية الصيف الشواطئ الانستجرام مايوه

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