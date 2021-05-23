بسمة وهبة تقدم «90 دقيقة» على شاشة «المحور»

في إطار التطوير الجديد الذي تشهده شاشة قناة «المحور» من حيث المحتوى والشكل، تعاقدت شبكة قنوات المحور مع الإعلامية بسمة وهبة على تقديم برنامج «٩٠ دقيقة» التوك شو الرئيسي يومياً من الأحد إلى الأربعاء الساعة العاشرة مساءً، كما يقدم الإعلامى محمد على خير برنامجه المصري أفندي أيام الخميس والجمعة والسبت.

وتبدأ بسمة وهبة الليلة تقديم أولى حلقات «90 دقيقة» في ثوبه الجديد وفقرات جديدة، ومتابعة شاملة لأهم الأحداث السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية فى مصر والوطن العربى، وأهم الأخبار العالمية.