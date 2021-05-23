الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

منى العساسي تكشف تفاصيل مجموعة قصصية لنساء يبحثن عن الحرية

منى العساسي
منى العساسي

قالت الكاتبة الروائية والقاصة منى العساسي، إوها مازلت تعمل على كتابة مجموعة قصصية تحمل طابع متمرد صارخ يبحث عن الحرية والعدالة الاجتماعية، وتجسد مشاهد تدور في الريف، نماذج متنوعة من البطلات من أعمار وأزمنة وظروف اجتماعية واقتصادية وتعليمية مختلفة، وقد تم نشر عدد من القصص منها بالفعل في الصحف.

 وتضيف «العساسي»: «من حيث الشكل فالمجموعة تحتوي على عدد من القصص القصيرة كل قصة تحمل عنوان مستقل بذاته وتتبع كل قصة منهج إبداعي مختلف كالأسلوبية والواقعية والبنيوية وتيار الوعي، ومن حيث المضمون تناولت كل قصة مشهد من حياة الريف تحتوي كلا منها على أزمة أو مشكلة مختلفة من المشاكل التي تواجه المرأة  بشكل عام والمرأة الريفية بشكل خاص، فهناك "ساتان أحمر" القصة التي تم نشرها في جريدة القاهرة وجريدة العراقية الاسترالية والتي جسدت أنموذج زينب الزوجة المهملة  المظلومة والمستكينة التي تقبل بزواج زوجها عليها وتتحمل إهماله لها وتجاهله لحقوقها لكي تربى أولادها، فيعيش الزوج حياته ولا يتذكرها الا في لحظاتها الأخيرة، و كما هناك  زينب هناك رحاب الحفيد المتمردة الساخطة على الوضع والتي تثور على هذا المجتمع الذكوري المستبد المتمثل في الجد جابر، أما في "مقبرة الأحلام" انتصرت فيها للمرأة الطموحة الموهبة التي علقت الخولي رمز السلطة الذكورية الفاسدة المستغلة على مشنقة الواقع باصرارها على تحقيق أحلامها، والتي ربما تكون بالنسبة لي صرخة في وجه كل صاحب سلطة، كل من يظن نفسه إله قادر على قتل الأحلام، وأيضا دعوة ضمنيه  لكل فتاة موهوبه طموحة أن تؤمن بنفسها وموهبتها وأن تنفخ الروح في حلمها لتمنحه إذن الميلاد، أما في "جوري مانكي" ثمة صرخة متمردة على كل سلطة حتى سلطة الرب، فبين الحرية والعبودية تبقى معلقة رقاب الكثيرات من الفتيات أمثال جوري تلك الممرضة التي فاتها قطار الزواج وسافرت إلى أحد دول الخليج حيث بددت شبابها تسعى خلف وهم المال  وللقصك أبعاد سيكولوجية واجتماعي تناقش أزمة الاغتراب الذاتي والمجتمعي ، وهناك مانكي شخص من ثقافة ومجتمع مختلف كلاهما ضحايا القهر الاجتماعي والمادي». 

وتابعت: «تشتمل المجموعة على عدد آخر من القصص التي تناقش بعض القضايا والمواضيع الأخرى، منها قصة  "صابرين" تتناول حكاية صابرين تلك السيدة المتهمة بجرم الحب، السيدة التي تتمرد على قيود المجتمع وتضحي  بكل شيء وتذهب مع من تحب  دون أن تنظر خلفها لترى رماد الزوج المجروح، والتي تبقى في فم الناس اسطورة تلوكها الألسنة بين تعاطف البعض واتهام البعض الآخر تظل حكايتها إرث لا يموت».

منى العساسي الحرية مقبرة الأحلام صابرين جورى مانكي مجتمعات ذكورية

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

لأول مرة.. «قناة السويس» تكشف خسائر إنقاذ السفينة الجانحة: «وفاة عامل وغرق لانش»

رئيس «مكافحة كورونا»: رصدنا حالتين فقط مصابتين بالفطر الأسود

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

أسباب رفض موسيماني ضم ثنائي الأهلي لرحلة الدوحة

«حائط الأمان».. كيف كان صوت «الشناوي» عاملا في صعود الأهلي لنصف النهائي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

لياو ليتشيانج يكتب: 65 عامًا من العلاقات المصرية الصينية.. القاهرة وبكين يدًا بيد

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى

الوفد الأمني المصري يغادر قطاع غزة

الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي على موظفي «أوقاف القدس»



عاجل
السفير الفلسطيني بالقاهرة: دمار هائل في غزة.. ومصر صاحبة يد نظيفة في دعم القضية