الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يزور السعودية

كرم جبر
كرم جبر

سافر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، إلى المملكة العربية السعودية بدعوة وزير الإعلام السعودى المكلف د. ماجد عبدالله القصبى، للتباحث حول تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين وتطوير التعاون الإعلامى المشترك.

ومن المرتقب أن يعقد رئيس المجلس الأعلى عدة اجتماعات ومقابلات مع رئيس محلس الشورى السعودى ووزير الإعلام المكلف وكذلك وزير الحج والعمرة وأمين عام منظمة التعاون الإسلامى    وزيارة عدد من الصحف والاستديوهات ومبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون بجدة وإجراء مجموعة من الحوارات واللقاءات مع الإعلاميين السعوديين.

وعبر عن إعجابه بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وترسيخ الدين الإسلامي ونقله بصورته الصحيحة والواضحة لجميع دول العالم قاطبة، مثمنًا لرابطة العالم الإسلامي هذا المشروع الذي يضاف لمبادراتها العالمية الأخرى.

السعودية المملكة العربية وزير الاعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تراخيص الصحف

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