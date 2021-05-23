محافظ الاسكندرية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (صور)

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، حيث أكدا الدور المهم الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، خاصة مع قيامها بتنفيذ برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة، والذى يدعم جهود الدولة نحو رفع قدرات الجهاز التنفيذى وتأهيل الشباب للمناصب القيادية.

أشار الشريف إلى أنه سيتم تدريب المتدربين بشكل عملي لمدة شهرين في إدارات المحافظة والأحياء وتعريفهم بآلية العمل بها، مؤكدًا دعمه الكامل لهم لإنهاء فترة تدريبهم على أكمل وجه، لافتًا إلى أهمية تحقيق أكبر استفادة من البرنامج الذى يهدف لرفع كفاءة العنصر البشرى بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال التدريب والتأهيل المستمر، مما ينعكس على نتائج التدريب بالإيجاب.

يأتي ذلك في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة ضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

• البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب

يهدف البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، إلى إعداد قاعدة واعدة من الشباب وتأهيلها للقيادة كي تكون قادرة على تولي المسئولية وتحمل مهام العمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة، وذلك من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي بحيث تتمرس على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية، وتكون نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر.

كما يهدف البرنامج كذلك إلى خلق كفاءات شبابية ذات وعي وطني عميق وإدراك شامل لما يواجهه الوطن من تحديات وفرص، يتم ضخها في شرايين القطاع الحكومي وغيره من القطاعات التي تسهم في بناء الاقتصاد الوطني وتطويره ورفع كفاءة أداء العاملين في القطاع الإداري بالدولة.

في إطار اهتمام مصر بخلق قاعدة شبابية واعدة مؤهلة لحمل لواء القيادة في كافة المناحي السياسية، الإدارية والمجتمعية؛ ذات وعي وطني عميق وإدراك وتفهم شامل لما يواجهه الوطن من تحديات وفرص، لذا كان القرار بإطلاق البرامج الرئاسية لتدريب الشباب.

محافظ الاسكندرية يستقبل متدربى البرنامج الرئاسى

محافظ الاسكندرية يستقبل متدربى البرنامج الرئاسى

محافظ الاسكندرية يستقبل متدربى البرنامج الرئاسى