محافظ الغربية يعطي شارة البدء لانطلاق أولمبياد الطفل المصري 2021

أعطى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأحد، شارة البدء لانطلاق فعاليات أولمبياد الطفل المصري 2021 التي تقام على مستوى الجمهورية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، ويشارك فيها هذا العام ٢٧٠٠ لاعب ولاعبة بين ١٢ و ١٤ عاما وذلك في ألعاب (كرة اليد للبنين والبنات، تنس الطاولة بنين وبنات والألعاب الفردية مثل: التايكوندو، رفع الأثقال، المصارعة، الجودو، السباحة وألعاب القوى)، بحضور أحمد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية ويسري الديب والدكتور عبده أبوطالب وكيلي المديرية.

بدأت مراسم إيقاد شعلة الأولمبياد بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، كما تم تقديم عرض باليه، عرض للفنون الشعبية وعرض الكاراتيه لفرق الطلائع بالمديرية، بعدها قام محافظ الغربية بإيقاد الشعلة الأولمبية وتسليمها لـ ريماس عبد الخالق، بطلة الجمهورية في الوثب الطويل تحت سن ١٤ سنة، وذلك للانطلاق بحمل الشعلة الأولمبية لتجوب الشارع الرئيسي بمدينة طنطا حتى مبنى ديوان مديرية الشباب والرياضة.

وأكد رحمي حرص المحافظة على دعم الأنشطة الرياضية التي تساهم في خلق جيل جديد قادر على المنافسة والتحدي مؤمناً بمبادئ سامية مثل التسامح واحترام الآخر وتقبل الاختلاف بروح رياضية، كما أشاد بما تم تقديمه في مراسم الاستلام من عروض أبرزت الموهبة والتفوق الرياضي لدي أبناء المحافظة .

ويعتبر أولمبياد الطفل المصري بمثابة محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية، ويُقام للعام الثاني على التوالي، حيث يُعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في الألعاب المختلفة، ويهدف إلى غرس روح المنافسة بالطلائع الرياضيين منذ الصغر، واكتشاف وتنمية مواهبهم.

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