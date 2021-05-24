الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة قنا» تكشف حقيقة ظهور مرض الفطر الأسود فى مستشفيات العزل

الدكتور راجي تواضروس
الدكتور راجي تواضروس

أكد الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا، عدم إصابة أي مواطن من أنحاء مدن ومراكز المحافظة التسع، بمرض الفطر الأسود، سواء في المستشفيات المخصصة لعزل وفرز مصابي فيروس كورونا، أو مصابي الفيروس داخل العزل المنزلي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك غرفة عمليات مشكلة من قبل مديرية الصحة والسكان بقنا، إلى جانب لجنة لمتابعة أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لم يتم استقبال أي بلاغات او إشارة بشان إصابة أي مواطن أو مريض بكورونا بمرض الفطر الأسود.

 

وكان قد استأنف مستشفى قنا العام، العمل بوحدة القسطرة القلبية، بعد فترة توقف دامت لأكثر من شهرين، لظروف فيروس كورونا وتحويل جزء كبير من المستشفى لعزل المرضى.

وتمكنت الأطقم الطبية بقسم القسطرة القلبية في المستشفى، فى أول يوم عمل لها، من إجراء 9 عمليات قسطرة قلبية خلال يوم، على نفقة الدولة، بعضهم بحالات حرجة.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن عمليات القسطرة القلبية توقفت لفترة نظرًا للظروف التى فرضت نفسها وتولى المستشفى مع مستشفيات أخرى مسئولية استقبال مرضى فيروس كورونا.

وأوضح مدير المستشفى، بأن العمليات التى أجريت اليوم واستمرت لعدة ساعات، من بينها حالتين لديهم انسداد كامل لأكثر من ثلاث شرايين يحتاجان لعمليات قلب مفتوح، لكن مهارة الفريق الطبى بالمستشفى العام تمكن من إجراء العمليات باحترافية.

وأشار مدير مستشفى قنا العام، إلى أن كل الحالات بوضع مستقر وتخضع للملاحظة الطبية كنوع من الاطمئنان، وسوف يتم خروجهم من المستشفى خلال ساعات.
 

 

 

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