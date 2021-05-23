الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 29 ألف عبوة عصائر مغشوشة داخل مصنع غير مرخص بطنطا (صور)

تموين الغربية
تموين الغربية

شنّت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة طنطا، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

وتمكنت الحملة التموينية المُشكلة من مديرية تموين الغربية، بقيادة وكيل الوزارة، الأحد، من ضبط 29 ألف عبوة عصائر مغشوشة، عبوة عصائر "لوليتا" مغشوشة مستخدما بيانات وعلامات تجارية وهمية، داخل مصنع لإنتاج العصائر بقرية نفيا التابعة لمركز طنطا، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

وأسفرت حملة متابعة الحالة التموينية فى مركز السنطة الحملة عن ضبط مخزن أعلاف حيث تم ضبط 850 كيلو جرام علف مواشى بدون فواتير وغيرمثبوت تاريخ الصلاحية الخاصة به، بناحية قرية شبراقاص مركز السنطة، كما تم ضبط 2 طن سماد زراعى بدون فواتير داخل محل مبيدات زراعية بناحية قرية الامبوطين مركز السنطة، وايضا ضبط عدد من قطع الملبن، منتهي الصلاحية، داخل مقلة النصر، بمركز السنطة كما تم ضبط60 لتر سولار، وتم التحفظ علي المضبوطات وعرض المخالفات والمحاضر علي على النيابة العامة، لاتخاذ اللازم.

كما نجحت حملة سابقة في ضبط دقيق بلدي ٨٢% قام صاحب مخبز بلدي بتجميعها من حصة المخبز بغرض بيعها في السوق السوداء، كما تم ضبط عدد ٤ شيكارة دقيق بلدي مدعم محملين بتروسيكل امام مخبز سياحي اثناء نقلهم للمخبز، كما تم تحرير ٣ مخالفات خبز ناقص الوزن ومخالفة تصرف في ٣ شكاير دقيق بأحد المخابز البلدية وتحرير محضر جنحة ضد صاحب مخبز سياحي لإدارته وتشغيل المخبز بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانوني، وجار العرض علي النيابة العامة. 

وأكد وكيل تموين الغربية، لـ«الدستور»، أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل مَن تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية، لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمتاجرة بأمنهم وسلامتهم ودعمهم، حسب تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.

تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
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