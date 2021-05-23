ملك الأردن يدعو لتكثيف الجهود لدعم وقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، إلى ضرورة تكثيف الجهود عربيا ودوليا لترجمة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية إلى هدنة ممتدة، تقود لحل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله في قصر الحسينية، رئيس مجلس الأعيان وعددا من رؤساء لجان المجلس، مشددا على أنه لا بديل عن حل الدولتين، لتحقيق السلام العادل والشامل، كما حذر من تداعيات الجمود الحاصل بعملية السلام، حسب وكالة عمون الأردنية.

وأكد الملك عبد الله الثاني أن الأردن يضع إمكاناته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية، وبذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

ودعا الملك الأردني إلى ضرورة تعزيز صمود المقدسيين ودعمهم، ومساعدة أهالي غزة للتخفيف من معاناتهم بعد العدوان الإسرائيلي.

وزير الخارجية يتوجّه إلى العاصمة الأردنية عَمّان

وفي سياق متصل، يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، حيث من المقرر أن يستقبله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن.

كما ستتضمن زيارة وزير الخارجية إجراء مباحثات مُعمقة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني، وسبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية.

وسيبحث الوزير سامح شكري سبل توفير المُناخ المُلائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.