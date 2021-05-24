لماذا أثار حفل الزفاف الأسطوري الجدل.. وما قصة فستان العروس؟

أثار حفل زفاف نور المرشدي ابنة رجل الأعمال الشهير، ضجة وتساؤلات، حيث وصفه البعض بأنه زفاف العام، وذلك يعود إلى العديد من التفاصيل الأسطورية التي تتضمنها الحفل من حضور عدد كبير من الفنانين من أجل إحيائه، إلى التصميم الذي ارتدته العروس، والمدة التي استغرقها بناء موقع الحدث ليسع الآلاف إلى الديكورات التي تساوي الكثير.

تألقت العروس بفستان يبدو أنه يساوي مبلغا ضخما، ويرجع ذلك إلى طبيعة تصميمه المختلفة إلى حد كبير، والتي ظهرت فيه العروس على شكل فراشة أو نسر بالفعل بسبب شكل الدانتيل والذي احتوى على ريش، ويقال أن ذلك الفستان وطاقم الألماظ الذي ارتدته نور يقدر بحوالي 6 مليون دولار .

في الحقيقة احتار الجمهور في طريقة تقييمه، فالبعض يرى أنها لو قامت بإزالة بعض التفاصيل الزائدة سيكون فستانا رائعا، والأخرين مدحوه بشكله الحالي، فهو جديد يحوي الابتكار، والبعض الأخر لم يعجبهم التصميم على الإطلاق، ويرون أنه لايناسب الزفاف الأسطور الذي يتحدث الملايين عنه.

وقالت أشواق مسامر خبيرة الموضة ل"الدستور" التصميم كالآتي: جاءت إطلالة كريمة رجل الأعمال "محمد المرشدي" جذابة وأسطورية كحفل الزفاف الأسطوري بكل تفاصيله وألوانه والإضاءة به، فأطلت نور المرشدي بفستان راقي جدا دقيق في تفاصيل تصميمه غني من حيث فخامة الأقمشة أو خيوط التطريز والفصوص الألماظ.

جاء ذيل الفستان مقسماً على شكل أجنحة الطيور البيضاء الناعمة، تعطي إحساساً تلقائياً بالبراءة والنضارة والتميز، كما تعبر عن كم هي عروس حرة الروح هبطت من السماء للأرض حتى تلتقي حبيبها وتعيش إلى جواره .

وعلى الرغم من وجود فساتين للزفاف تضم شكل أجنحة الطيور ولكنها كلها اجتمعت على الشكل التقليدي للأجنحة خلف أكتاف العروس، ولكن الشئ الذي حقق التميز والاختلاف والملكية الأسطورية هو وجود الأجنحة بشكل ناعم ورقيق على ذيل الفستان، والمبدع أنه لم يتم استخدام الريش لإظهار تلك الأجنحة بل إن الاستعانة بالخيوط الحريرية والفصوص الألماظ المطرزة عليه جعلته راقياً وجذاباً وملكياً من نوع خاص .

أكملت الإطلالة بطرحة زفاف متناسقة تماماً وخامات الفستان من الأقمشة والتطريز وكذلك الماكياج الهادئ والملائكي متناسبأ مع خصلات شعرها بالون الأصفر الذهبي، فكانت إطلالة ملكية هادئة ومتميزة وأسطورية .

لماذا أطلق عليه زفاف العام؟

استمر حفل الزفاف على مدار يومين في قصر المرشدي بالقطامية هايتس، وسبب إطلاق لفظ "الزفاف الأسطوري"، لأن بناء موقع الحفل وصل لمدة تصل إلى 3 أشهر، كما تكلف 3 مليون دولار وأشرفت على التجهيزات شركة "باز ايفنت" لوليد الباز وهي من الشركات المصنفة عالميا في هذا المجال.

حضره عدد من الفنانين منهم تامر حسني 400 ألف جنيه وبسمة بوسيل، وراغب علامة 65 ألف دولار ونانسي عجرم 60 ألف دولار، أحمد أبو هشيمة ومحمد حديد المطور العقاري ووالد جيجي وبيلا حديد.

تجهيزات الحفل تم استيرادها من لبنان واستعانوا من مصر بمعدات من شركة "فوكس لايت" لطارق صبري أما باقي التجهيزات كانت من شركة "باز ايفنت"، وتضمن الزفاف ضمن استعراضات وفقرات فنية احترافية، واستخدام كثيف للأضواء المبهرة وكافة ألوان الإضاءة ليجعله مماثل لمهرجانات السينما الشهيرة.